Леонид Заико – министрам: Ребята, вы танцуете на углях туземный танец 25.11.2018, 8:00

Леонид Заико

Белорусские власти сидят в бочке, как царь Гвидон.

Об этом в интервью primus.by заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, комментируя ситуацию в белорусской экономике по итогам 10 месяцев этого года.

- Даже по официальным данным показатели ВВП сократились. Куда мы идем?

- Это называется «ревизионистская теория затухающих темпов роста». При Сталине за такое очень «критиковали».

От экономической науки в белорусских вузах остались только два уравнения, полтора из которых вообще никому не нужны. Вместо экономических знаний получается какой-то большой Франкенштейн.

В последнее время у нас появилось как-то очень много молодых министров. Знаете, они мне напоминают картину «Бурлаки на Волге». Они все стараются объяснить. Но пока они еще не сказали, что мы используем «квадратичный денежный демультипликатор», я все их объяснения слушаю с иронией.

Они пишут какие-то цифры – точнее, девочки из статистики рисуют эти цифры, чтобы красиво было. А потом, в мае следующего года, начнут эти цифры «корректировать».

Ребята, из того, что вы делаете, видно, что у вас абсолютно нет стратегического замысла о том, как инициировать экономическую активность в Беларуси. В вопросах экономики белорусские власти сидят в бочке, как царь Гвидон. Один что-то сказал – остальные размусоливают.

Так вот, на сегодняшний день белорусская экономика практически лишена активных источников роста, которые базируются на экономической свободе.

- Наступит ли в декабре «отрезвление» от экономических показателей года?

- У кого?

Здесь все построено на плохих сваях. Во-первых, монетарная система построена на принципах номинализма. То есть, мы сами печатаем деньги, сами раздуваем щеки, а на деле – связаны с российским рынком и российской политикой. У россиян рубль девальвируется – а наши уже бегут, хватаясь за голову.

Вся эта болезнь состоит в том, что мы не можем проводить самостоятельную, суверенную денежную политику в отрыве от девальвации российского рубля. Это генетическая болезнь белорусской экономики.

Надо уходить от этой привязки. Но власти не сделают этого. Не те люди управляют страной. У них нет никаких целевых установок. Сидят в банке, как в анекдоте: «Можно ли убить красного слона? Можно: посадите его в железную банку и бейте по ней палками, пока не покраснеет».

Ну не понимает Лукашенко – так я скажу: пока вы так связаны с российским рублем, все шорохи и девальвации будут отражаться на белорусской экономике.

Второе: власти не хотят проводить политику активизации внутреннего рынка. Это должна быть кейнсианская модель: направлять средства на рост доходов, чтобы стимулировать внутренний спрос.

Пока же я могу только сказать министрам: ребята, что вы вытворяете? Вы танцуете на углях какой-то туземный танец.