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Химическая атака в Алеппо: количество пострадавших превысило 100 человек

  • 25.11.2018, 8:06
Фото: EPA

При обстреле использовался хлорный газ.

Количество пострадавших в результате обстрела боевиками жилых кварталов сирийского Алеппо снарядами с хлором достигло 107 человек, передает государственное агентство SАNА (перевод – nv.ua).

По словам главы департамента здравоохранения региона Зиад Хадж Таха, симптомы пострадавших говорят о том, что при атаке, "вероятно, использовался хлорный газ".

Степень сложности ранений обратившихся за помощью людей оценивают как легкие и средние. При этом некоторые нуждаются в интенсивной терапии, замечает агентство.

Во время проверки хода лечения пострадавших губернатор Алеппо Хусейн Диаб заявил, что "это террористическое нападение еще раз подтверждает, что террористические организации обладают токсичными газами, и призвал международное сообщество выполнять свои обязательства перед гражданскими лицами, особенно детьми, престарелыми и женщинами".

По данным SANA, сирийские военные уже нанесли ответный удар по позициям боевиков, которые обстреляли районы Алеппо Аль -Халидия и Аз-Захра, и улицу Нил.

"Сирийские (военные) подразделения отреагировали на источник ракет и нанесли тяжелые потери террористам", - говорится в сообещении.


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