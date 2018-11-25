Химическая атака в Алеппо: количество пострадавших превысило 100 человек 25.11.2018, 8:06

Фото: EPA

При обстреле использовался хлорный газ.

Количество пострадавших в результате обстрела боевиками жилых кварталов сирийского Алеппо снарядами с хлором достигло 107 человек, передает государственное агентство SАNА (перевод – nv.ua).

По словам главы департамента здравоохранения региона Зиад Хадж Таха, симптомы пострадавших говорят о том, что при атаке, "вероятно, использовался хлорный газ".

Степень сложности ранений обратившихся за помощью людей оценивают как легкие и средние. При этом некоторые нуждаются в интенсивной терапии, замечает агентство.

#فوری

اولین تصاویر متعلق به #حمله_شیمیایی گاز کلر به مردم حلب سوریه که تاکنون 50 کشته و زخمی اعلام شده که از این تعداد 14 #کودک هستند pic.twitter.com/e4fgF0E3ls — 👁👁cheshm_abi (@berindar_83) 24 ноября 2018 г. 🔴 #خبرفوری



منابع محلی در «ادلب» سوریه خبر از حملات شیمیایی حاوی گاز کلر میدهند!



شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد، در پی حمله موشکی گروههای تروریستی به منطقه الخالدیه در حلب، شماری از شهروندان دچار خفگی با گاز کلر شدند.



(اولین ویدئو) pic.twitter.com/DOn3oGwJAb — ائتلاف ۱۰ ꪜ (@etelaf10) 24 ноября 2018 г.

Во время проверки хода лечения пострадавших губернатор Алеппо Хусейн Диаб заявил, что "это террористическое нападение еще раз подтверждает, что террористические организации обладают токсичными газами, и призвал международное сообщество выполнять свои обязательства перед гражданскими лицами, особенно детьми, престарелыми и женщинами".

По данным SANA, сирийские военные уже нанесли ответный удар по позициям боевиков, которые обстреляли районы Алеппо Аль -Халидия и Аз-Захра, и улицу Нил.

"Сирийские (военные) подразделения отреагировали на источник ракет и нанесли тяжелые потери террористам", - говорится в сообещении.