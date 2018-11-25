Мэй: Позиция Лондона по Гибралтару останется неизменной 25.11.2018, 8:20

Тереза Мэй

Вопрос будет освещен в полном соглашении о выходе Британии из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что позиция Лондона по вопросу суверенитета Гибралтара останется неизменной.

"Позиция Британии по суверенитету Гибралтара не изменилась и не изменится", - цитирует премьера Sky News.

Мэй отметила, что работала с Испанией в конструктивном ключе. По ее словам, "вопрос Гибралтара будет освещен в полном соглашении о выходе (Британии из ЕС - ред.)".

"В будущих отношениях (ЕС и Британии) мы всегда будем отстаивать их интересы. Я горжусь тем, что Гибралтар британский, и я всегда буду отстаивать Гибралтар", - заявила британский премьер.

Мэй подчеркнула, что правительство Британии "всегда будет вести переговоры от лица всей семьи Соединенного Королевства, включая Гибралтар".

Напомним, 20 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес допустил отказ Мадрида поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара, принадлежность которого оспаривается Мадридом.

24 ноября премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду и Лондону удалось добиться понимания, которое позволит провести саммит ЕС, чтобы утвердить соглашение Brexit. Санчес заявил, что любые решения относительно Гибралтара будут согласовываться с Испанией.

В 2016 году около 96% жителей Гибралтара проголосовали на референдуме за сохранение членства Великобритании в ЕС.

В 1830 году Гибралтар был официально объявлен колонией Великобритании (де-факто контроль установлен в 1713 году), после открытия в 1869 году Суэцкого канала его значение возросло, поскольку отныне Лондон полностью контролировал судоходство в Средиземном море.