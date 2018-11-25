Путин спровоцировал в России войну между силовиками 25.11.2018, 8:29

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Владимир Путин

Российская политическая система может пойти вразнос.

Президент России Владимир Путин ради укрепления своей власти спровоцировал войну между спецслужбами РФ. Однако это противостояние сегодня несет Кремлю большую угрозу.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Илья Пономарев. Он привел примеры подковерной войны между Главным разведывательным управлением (ГРУ) и Федеральной службой безопасности (ФСБ).

"То, что сейчас происходит в российских спецслужбах, вызывает серьезные опасения – неважно, вы сторонник или противник РФ. Например, по Скрипалям совершенно явно были утечки со стороны ФСБ относительно личностей агентов ГРУ. Без поддержки со стороны ФСБ вряд ли смогли бы получить копии их паспортов. Откуда они взялись? Это точно база данных, которая управляется ФСБ", – заявил российский оппозиционер.

"Недавно была история, когда стало известно, что спецслужбы друг друга заложили перед американцами по делу о взломе серверов Демократической партии США. Группировки хакеров Fancy Bear и Cosy Bear – одна работает на ГРУ, другая на ФСБ. Они друг на друга "настучали", через Лаборатрию Касперского довели информацию до американцев. В итоге генерала ФСБ, который руководил управлением кибербезопасности, демонстративно арестовали на общем собрании руководства ФСБ", – рассказал Пономарев.

По его словам, Путин, начав войну в 2014 году, "очень сильно повернул руль в сторону силовиков и спровоцировал между ними ожесточенную конкуренцию".

"Конкуренция всегда была, но после 2014 года вышла за любые рамки, между ними идет внутренняя война. Он эту конкуренцию стимулирует и всячески поощряет. Путин считает, что это хорошо, когда люди друг с другом дерутся, потому что это не дает возможности какой-то стороне получить контрольный пакет и начать управлять самим президентом. Но маятник начинает шататься все больше, и система может пойти вразнос", – отметил политик.

Также Пономарев прокомментировал внезапные смерти глав российской военной разведки генерал-полковника Игоря Коробова и его предшественника Игоря Сергуна.

"Сергун, по официальной версии, скоропостижно умер в Сирии от сердечного приступа. Конспирология напрашивается. В случае с Коробовым, который сейчас умер, действительно была информация, что он тяжело болеет. Давно была инфомация, что у него плохо со здоровьем и будет смена руководителя ГРУ в конце этого года… Но в случае с Сергуном были сообщения, что он был убит в Сирии – не обязательно своими, может и чужими", – рассказал он.