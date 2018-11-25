Сланцевая революция: Техас подготовил для ОПЕК и России неприятный сюрприз 25.11.2018, 8:40

3,192

Фото: Daniel Acker / Bloomberg

США будут и дальше наращивать добычу нефти.

Менее чем за десять лет американские нефтедобывающие компании пробурили 114 тыс скважин, причем многие из этих предприятий уже могут получать прибыль даже при цене на нефть в 30 долларов за баррель. С большой долей вероятности, американские нефтедобытчики будут и дальше наращивать производство, что станет большой головной болью для многих производителей «черного золота» – особенно для ОПЕК, которая сегодня пытается контролировать за ценами на нефть, пишет nangs.org.

Как отмечает агентство Bloomberg, проблемы ОПЕК лишь усугубятся в следующем году, когда производители американской сланцевой нефти в бассейне Permian в Техасе построят три трубопровода и будут добывать 2 млн баррелей нефти в сутки.

Как отмечается в публикации, нефтедобыча в этом регионе будет расти и дальше, а ОПЕК придется приспосабливаться к новым условиям, считает Майк Лойя, топ-менеджер одной из самых больших в США компании Vitol Group.

Сланцевая революция в США представляет для ОПЕК с одну из самых серьезных проблем за последние 60 лет. Если Саудовская Аравия и ее союзники сократят производство нефти, чтобы сбалансировать рынок нефти и не дать ценам опуститься слишком низко, то производители сланцевой нефти будут процветать, лишая нефтедобытчиков из других стран их доли на мировом рынке «черного золота». Однако Саудовской Аравии нужны более высокие нефтяные цены, чтобы сбалансировать бюджет страны, тогда как американских производителей устроят и меньшие цены. Поэтому ОПЕК едва ли допустит, чтобы цены на нефть слишком сильно снизились, отмечает Bloomberg.

В декабре 15 членов ОПЕК и участники сделки ОПЕК+, включая Россию и Казахстан, соберутся на саммите картеля, чтобы дать оценку ситуации. В статье агентства отмечается, что ОПЕК сама помогла создать монстра, который в 2014 году обвалил мировой рынок нефти. Тогда цены на нефть рухнули, выжили хоть и не все производители сланцевой нефти, но те, которые продолжили добычу, научились минимизировать свои затраты. Они законсервировали «лишние» скважины, но когда нефть стала дорожать их снова расконсервировали, продолжив бурение.

В настоящее время объем добычи сланцевых производителей в США увеличивается, причем этот рост лишь ускоряется, что грозит, как отмечает агентство, «наводнением библейского масштаба», поскольку глобальный рынок нефти может снова обрушиться.

Добыча нефти в США в августе оказалась самой большой за 98 лет. Как утверждает издание, суммарно было добыто 15,9 млн баррелей в сутки – больше, чем в России или Саудовской Аравии.

Такой рост стал возможен потому, что нефтетрейдеры не стали тормозить отгрузку сырья из-за нехватки мощностей трубопроводов. Они использовали железнодорожные вагоны и даже грузовики для отправки нефти из региона. Однако затем трубопроводные компании неожиданно увеличили мощность, добавив в трубы химические вещества для «снижения сопротивления», в результате объем прокачки вырос.

Сегодня производители сланцевой нефти уверены, что мощности по прокачке в 2019 году будут выше, поэтому компании региона увеличивают свою активность по бурению скважин. Пока же многие скважины – это своего рода резервуары для хранения готовой продукции, которая ждет введение в строй новых трубопроводов.

Единственное, что пока сдерживает американских нефтедобытчиков в Техасе, отмечает Bloomberg, это ограничение экспортного потенциала, который все еще ограничен — до тех пор, пока, например, участники сделки ОПЕК+ не начнут снижать добычу. Если это произойдет, то частично их место на рынке нефти могут занять американские экспортеры. Также определенной проблемой для сланцевиков США являются нефтехранилища, которые в настоящее время практически заполнены под завязку.

По данным Управления энергетической информации США, к концу 2019 года общая добыча нефти в США, включая газоконденсат, вырастет до 17,4 млн баррелей в день. На этом фоне импорт нефти самими США в декабре 2019 года снизится до 320 тыс баррелей в день, что станет самым низким показателем с 1949 года, когда в Белом доме был Гарри Трумэн. Некоторые эксперты даже делают такой прогноз: велика вероятность, что США могут стать даже на какое-то время нетто-экспортером нефти, чего не было почти 75 лет.

Между тем, в Саудовской Аравии также признают, что увеличение объемов нефтедобычи в США сулит большие проблемы странам картеля. По оценкам ОПЕК, чтобы сбалансировать рынок и избежать увеличения запасов нефти, в 2019 году картель должен направлять на экспорт примерно 31,5 млн баррелей в день.

Мировой спрос на нефть до сих пор поглощал дополнительные баррели нефти из США, ограничивая влияние на цены. Снижение добычи в Венесуэле и Иране даже позволило Саудовской Аравии, России и некоторым другим производителям нефти нарастить объемы своего экспорта, но для ОПЕК американская сланцевая добыча все равно остается большой головной болью, поскольку всегда приходится учитывать, что американские сланцевики всегда готовы занять освободившиеся ниши на мировом рынке нефти, отмечается в публикации Bloomberg.