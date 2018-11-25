Каждый режим сходит с ума по-своему 11 25.11.2018, 8:46

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Диктатуре Лукашенко становится все хуже.

В Беларуси с 1 декабря вступают в силу поправки к закону о средствах массовой информации, согласно которым при попытке оставить комментарии к новостям на белорусских сайтах, будут требовать номер телефона у того, кто хочет комментировать, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Поясняет лукашенковский приказный – министр связи Беларуси Александр Карлюкевич:

«Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код».

И добавил, что свобода слова остается, важно только, чтобы не было противоречия закону. В общем, «фильтруй базар сквозь закон», житель Беларуси. А закон в Беларуси один – диктатор Лукашенко.

Показательно, что в демократических странах ничего такого нет – только в диктатуре Лукашенко, положение которой становится все хуже, додумались заковать свободу слова в подтверждаемые кодом смс сообщения, чтобы, в случае чего, автора можно было найти по паспорту.

«Последний дурак Европы», - одно из старых прозвищ Лукашенко. От его диктатуры, его чиновников и вправду веет духом самодурства, тупого дерева, кривых бараньих рогов, долбящих стену. Это не российское правящее безумие с бритвою в руке – это что-то свое.

Каждый диктаторский режим сходит с ума по-своему. Российская система регистрации в мессенджерах, вводимая с конца апреля 2019, по духу не отличается от белорусского варианта.