СМИ: Израильские самолеты проигнорировали российские С-400 в Сирии 25.11.2018, 9:16

4,288

Авиакрыло ЦАХАЛа разбомбило лагерь боевиков.

Израильские самолеты вечером 22 ноября нанесли удар по базе террористов в районе сирийского Дейр-Эз-Зор. Об этом сообщает целый ряд арабских СМИ, пишет mk.ru.

Некоторые подробности публикуют российские электронные издания. Так, интернет-портал MIGnews.com сообщает, что «неидентифицированные самолеты» якобы разбомбили базу про-иранской милиции в городке Мухсан сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Также сообщается, что в результате бомбардировки 20 боевиков убиты.

Однако официального подтверждения этому факту ни со стороны израильского Минобороны, ни со стороны официального Дамаска пока нет. Отсутствуют и точные данные о том, какие именно самолеты отбомбились. Есть предположения, что это были израильские F-16 версии «В» - те самые, что обошли огонь сирийских ПВО 17 сентября. Тогда сирийцами был сбит огнем сирийской ПВО российский самолет, погибли 15 военнослужащих.

Израильские СМИ обращают внимание на российские зенитные ракетные системы С-300 и С-400, развернутые в Сирии после трагического инцидента с Ил-20. Как сообщает еженедельник Haaretz, эти системы ПВО не дают авиакрылу ЦАХАЛа наносить удары по террористам из Ирана, Ливана и Палестины.

Израильтяне с сожалением констатируют, что Москва «дает понять» Тель-Авиву, что прежние отношения остались в прошлом.

Haaretz сообщает, что Израиль продолжает наносить удары по территории Сирии, стремясь обойти «воздушный зонт» российских С-300 и С-400.