Декрет о «тунеядцах» будет расширяться и дополняться 12 25.11.2018, 9:39

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Фото: svaboda.org

Когда человеку нечего терять, он выходит на улицу.

В связи началом действия обновленного декрета о «тунеядцах» белорусам по всей стране начали приходить «письма счастья».

Жители Бобруйска, Шклова, Сморгони уже получили письменные извещения о том, что если не подтвердят свою «занятость в экономике», им с Нового года будет насчитана полная оплата за горячую воду.

Ситуацию для сайта Charter97.org комментирует координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров «Белорусского Национального Конгресса» Евгений Афнагель.

- Лукашенко заверял, что новый декрет будет направлен на «содействие трудоустройству», а его чиновники обещали, что никаких «писем счастья» в этот раз рассылать не будут. Что же получается на самом деле – старая песня на новый лад?

- На самом деле, уже давно стало понятно, что верить белорусским властям нельзя ни в чем. Что бы они ни говорили – скорее всего, они просто обманут. Это касается и ситуации с «письмами счастья», и даже самого названия этого декрета. Никакого «содействия занятости» населению власти не оказывают.

Что же касается «старой песни на новый лад», то да, действительно повторяется ситуация 2016-2017 годов.

И здесь я вижу два варианта объяснения происходящего.

Первое: власти так поступают от безысходности, потому что деньги по-прежнему нужны, а способов их заработать они за полтора года так и не придумали.

Второе: среди советников Лукашенко, наверное, есть настоящие патриоты Беларуси, которые уже подвели его к пропасти весной 2017 года и, возможно, помогут столкнуть его в эту пропасть уже в следующем году.

Здесь нужно говорить не только о декрете о «тунеядстве» и не только о том, что стоимость горячей воды для многих вырастет в пять раз. Давайте вспомним также о том, что вводятся новые ограничения на перемещение товаров через границу а это очень сильно ударит по жителям Западной Беларуси и вызовет резкий рост цен. Выросли поборы с автомобилистов.

Одновременно с этим продолжается война с независимыми журналистами и блокировка сайтов, вводятся новые ограничения в интернете, связанные с комментированием, и так далее.

Мы видим комплексный подход властей по закручиванию гаек и выбиванию дополнительных средств от населения.

Чиновники ведь и не скрывают того, что рост цен на коммуналку – это только начало, что декрет о «тунеядцах» будет расширяться и дополняться. В итоге люди, которые якобы «не заняты в экономике» (а это более полутора миллионов человек, в том числе и работающих за границей), будут обкладываться новыми налогами и поборами.

- Что делать людям, которые уже получили письма счастья?

- Я напомню, что в прошлом году в проигрыше оказались те, кто сразу побежал платить налог на «тунеядство», а потом, когда он был отменен из-за массовых протестов, долго добивался возвращения средств.

Я считаю, что нужно отказываться оплачивать «коммуналку» по завышенным тарифам - это незаконно и противоречит Конституции. Также нужно всеми силами саботировать создание базы данных «тунеядцев» и бойкотировать комиссии, созданные при исполкомах, одновременно распространяя информацию о том, кто в них состоит. Если мы сейчас согласимся с требованиями властей, они поймут, что можно идти дальше. Уступим им в малом – они будут требовать больше, пока не заберут все деньги из карманов людей.

А следующим шагом должен быть решительный протест с требованием отмены незаконного декрета и прекращением попыток властей обирать народ. Еще одним требованием должно стать обеспечение достойной занятости людям, потому что то, что сейчас предлагают биржи труда в регионах – зарплаты от 200 до 400 рублей - это просто смешно. На такие деньги выжить нельзя.

- С 1 января горячая вода для «тунеядцев» подорожает в пять раз. Что будет, если безработные не смогут оплачивать новые тарифы на воду в зимнее время?

- Рано или поздно, когда у человека забирают последнее и ему становится нечего терять, он выходит на улицу и протестует. Будет социальный взрыв, социальный бунт. Когда денег перестанет хватать на самое необходимое, люди выйдут на улицу и добьются не только отмены незаконных декретов и поборов, но и сметут полностью режим Лукашенко. И когда это произойдет – это только вопрос времени. Революции никогда не начинаются по расписанию, они начинаются вдруг.

- Почти одновременно с новым декретом о «тунеядцах» в Беларуси был принят указ Лукашенко о «ветхих домах». А на днях чиновники определили, что первыми будут изыматься дома в Минской области. По вашему мнению, это совпадение или часть общего плана?

- Конечно, взаимосвязь тут есть. Дело в том, что земля вокруг крупных городов, а тем более вокруг Минска, очень дорогая, и цена на нее постоянно растет.

Например, пустой участок в 15 соток в Колодищах уже сейчас продаются с аукциона за 40-50 тысяч долларов. Понятно, что таких денег у простых людей нет. Но они есть у чиновников, у придворных олигархов, у узкого круга людей, приближенных к Лукашенко.

Если смотреть на комплекс принимаемых властью законов и декретов, то становится понятным: окружение Лукашенко готовит масштабный передел собственности.

Жилье обычных простых людей, за которое они не смогут платить по новым тарифам, будет изыматься и со временем у «золотых» участков земли, на которых это жилье расположено, появятся новые собственники. Это будут чиновники, олигархи, окружение Лукашенко, у которого хватит наворованных денег, чтобы эту землю купить.

- Раньше власти утверждали, что списки тунеядцев будут конфиденциальными. А 22 ноября министр труда Ирина Костевич заявила, что электронная база будет доступна каждому желающему – достаточно лишь получить в службе «одно окно» логин и пароль. Не слишком ли много информации попадет в руки чиновников, занимающихся списками «тунеядцев»?

- Одна из целей декрета о «тунеядцах» и создания базы данных – собрать как можно более полную информацию о гражданах Беларуси, которые находятся как внутри страны, так и за границей.

Какие цели у этого масштабного сбора информации? Они могут самыми разными. Это и вербовка людей в качестве агентов, и давление на «тунеядцев» и их родственников, и еще многое, о чем мы пока даже можем не догадываться.

Понятно, что в руках властей такая база данных – еще один инструмент для того, чтобы держать под контролем наиболее активную часть белорусов и их родственников. Речь идет о людях, которые как-то «крутятся», вынуждены искать полулегальные или нелегальные способы заработка в стране, работают или учатся за границей.

- Что делать людям, которые не хотят попадать под такой контроль?

- Я все-таки допускаю, что в окружении Лукашенко есть чиновники, которые сознательно подводят его к пропасти. Неспроста ведь все эти события происходят накануне того, что сам диктатор назвал «политической вакханалией»- накануне «парламентских» и «президентских выборов», которые всегда сопровождаются в Беларуси уличными акциями.

Что делать не желающим попадать под такой контроль людям? Готовиться в эти решающие и важные для страны годы к участию в уличных акциях, поддерживать лидеров и организации, которые уже показали себя в качестве защитников народа в прошлом году, брать на себя ответственность за себя и своих близких, за страну. Уличные акции должны стать более массовыми и решительными. И тогда их результатом станет не просто временная отмена отдельных незаконных указов, декретов и поборов, а падение прогнившего и надоевшего всем режима.

Оккупационная администрация, «временщики» будет все делать только в своих интересах. Только нормальная, контролируемая народом, избранная на честных, свободных выборах власть будет по-настоящему заботиться о благосостоянии белорусов и будущем страны.