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Протесты «желтых жилетов» в Париже: сильные фото

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  • 25.11.2018, 9:44
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Протестующие построили баррикады.

24 ноября в Париже протестующие против повышения цен на бензин столкнулись с полицией на Елисейских полях, сообщает (перевод – gordonua.com).

Митингующие бросали камни в полицию, строили баррикады, разрушали светофоры и уличные знаки. Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. Полиция арестовала 42 участника протеста. 24 человека, в том числе пять полицейских, получили ранения.

Агентство ЕРА опубликовало фотографии с места событий.


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