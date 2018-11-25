Протесты «желтых жилетов» в Париже: сильные фото 1 25.11.2018, 9:44

1,233

Протестующие построили баррикады.

24 ноября в Париже протестующие против повышения цен на бензин столкнулись с полицией на Елисейских полях, сообщает (перевод – gordonua.com).

Митингующие бросали камни в полицию, строили баррикады, разрушали светофоры и уличные знаки. Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. Полиция арестовала 42 участника протеста. 24 человека, в том числе пять полицейских, получили ранения.

Агентство ЕРА опубликовало фотографии с места событий.