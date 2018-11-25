Лукашенко: Думаю, со многими в Мингорисполкоме придется расстаться 2 25.11.2018, 9:48

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Диктатор дал Сиваку три недели на «чистку».

Лукашенко потребовал от нового "мэра" Минска обратить внимание на коррупцию, которая бытует в городе. "Все-таки управленческая вертикаль в городе огромная", - отметил он, сообщает БелТА.

Диктатор рассказал, что одно время даже стоял вопрос о сокращении количества администраций в районах города. Однако на этот шаг не пошли ради удобства людей. "Они привыкли решать свои вопросы там. А вот мозги вставить руководителям администраций и тем небольшим чиновникам, которые там есть, надо", - подчеркнул Лукашенко.

"Думаю, что со многими в горисполкоме придется расстаться. Но не обижай людей, которые преданы государству и хотят работать в городе вместе с тобой. Времени немного - три недели. Надо разобраться и подумать, с кем будешь работать, - напутствовал диктатор Анатолия Сивака. - Хотелось бы, чтобы кадры, которые тебе придется подбирать вместе с главой администрации, чтобы они были из города и знали город. Не надо железную дорогу, автомобильный транспорт, воздушный и речной тащить туда за собой. Думаю, у тебя достаточно своих взглядов на кадровую политику, и знание людей, авторитет помогут тебе подобрать и предложить на руководящие должности или назначить тех людей, которые будут работать и выполнять те задачи, которые нужно".