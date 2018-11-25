США вытесняют конкурентов с нефтяного рынка 25.11.2018, 9:55

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Американские нефтедобытчики могут снизить цены до $30 за баррель.

Разведанные запасы нефти в Соединенных Штатах увеличились 4,85 млн баррелей на и достигли 447 млн баррелей, подсчитали в Управлении энергетической информации (EIA) США. Этот результат превзошел прогнозы аналитиков: те рассчитывали на прирост запасов в 3,45 млн баррелей, пишет РБК.

Большая часть этих запасов относится к одному региону — гигантскому Пермскому бассейну, который расположен в штатах Нью-Мексико и Техас на юге страны. Там находятся колоссальные запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Долгое время тем не добывали нефть из-за сложности и дороговизны процесса: было намного проще купить дешевую нефть у России, Саудовской Аравии или Норвегии. Но ситуация изменилась.

Чем вызван прорыв американских нефтяников

За последние десять лет американские нефтяники пробурили 114 тысяч скважин на территории Пермского нефтеносного бассейна, следует из большого исследования Bloomberg. Американское издание выяснило: прогресс нефтедобывающей отрасли привел к тому, что значительная часть этих скважин будет прибыльна даже при цене в $30 за баррель. Сейчас баррель техасского сорта WTI стоит $54.

В начале двухтысячных Пермский бассейн развивался очень вяло из-за нерентабельности производства. В отличие от Саудовской Аравии или России, где большую часть нефти добывают государственные компании, американский нефтяной рынок целиком контролирует частный бизнес. Предприниматели не будут вкладываться в разработку месторождений, если это не принесет им прибыль.

Из-за этого у США осталось очень много недобытой нефти. Экономический смысл выкачивать ее из Пермского бассейна появился только сейчас — когда технологии сланцевой добычи позволили сильно удешевить процесс.

Семь нефтепроводов за два года

Только в следующем году американские поставщики увеличат свой экспорт на 2 млн баррелей в день. Возможности добычи позволяют сделать это прямо сегодня; все упирается в ситуацию с транспортом. На данный момент все нефтепроводы, доставляющие нефть с месторождений в глубине Техаса на нефтеперерабатывающие заводы и к танкерам у побережья Мексиканского залива, заполнены на 100%. Поэтому в следующие два года заработают семь новых трубопроводов.

Первыми откроются Cactus II, Enterprise, EPIC и Grey Oak суммарной мощностью в 2,67 млн баррелей в сутки. Все они заработают в 2019 году. Следом в строй введут Exxon/PAA JV, Jupiter и Permian-Gulf Coast. Их совокупная пропускная способность превысит 2 млн баррелей в сутки. Таким образом, к концу 2020 года США получат возможность увеличить экспорт нефти более чем на 4,6 млн баррелей в день.

В Хьюстоне, нефтяной столице Соединенных Штатов, местные бизнесмены описывают ситуацию словами «цунами» и «потоп библейского масштаба». «Объем [будущей] экономически обоснованной добычи нефти в Пермском бассейне поражает, — цитирует Bloomberg финансового директора нефтяной компании Chevron Патрисию Яррингтон. — Четыре-пять лет назад мы прикидывали, какой должна быть цена барреля, чтобы добыча нефти в этом регионе приносила прибыль. Оказалось, что мы закладывали намного более высокую цену, чем получилось в действительности».

Прогнозы не оправдались. Они были слишком осторожными

Несколько месяцев назад аналитики были уверены, что к середине 2019 года нефтедобыча в Пермском бассейне перестанет расти. Эксперты говорили о так называемом «выходе на плато». Так характеризуют высокий и при этом неизменный уровень какого-либо показателя. Иными словами, американские компании не должны были наращивать производство еще сильнее.

Выход на плато прогнозировался на август. Вместо этого в августе американские компании зафиксировали самый большой прирост добычи за год за 98-летнюю историю наблюдений. За один месяц техасские компании увеличили добычу на 3 млн баррелей в сутки. Для сравнения, столько нефти за день добывает Кувейт — страна, экономическое благополучие которой полностью построено на экспорте нефти.

Общая добыча нефти в США достигла 15,9 млн баррелей в день — больше чем у России и Саудовской Аравии.

У индустрии все еще есть «бутылочное горлышко» — то есть отрасль, недоразвитость которой тормозит добычу. Это транспортировка нефти потребителям. Однако бурное строительство трубопроводов и готовность отправлять сырье по железной дороге практически устраняет этот эффект.

«Полгода назад рынок думал, что «бутылочное горлышко» [окончательно] исчезнет в первом квартале 2020 года. Теперь мы говорим о третьем квартале 2019 года», — заявил консультант по вопросам нефти хьюстонской компании Wood Mckenzie Ltd < Джон Коулмэн. «Соперничество техасских нефтедобытчиков вспыхнет с новой силой во второй половине 2019 года, — подтвердил глава нефтетрейдингового подразделения Trafigura Group Кори Пролого. — Трубопроводы заполнятся нефтью очень быстро».

Инвесторы могут заработать на сланцевом буме в США, если инвестируют в американские нефтяные компании. Консенсус-прогноз, подготовленный сервисом Refinitiv, предсказывает рост котировок таких добытчиков. В частности, через год акции Chevron могут подорожать на 23,3%, акции ConocoPhillips — на 25,9%, а Phillips66 — на 37,3%. Профильные аналитики рекомендуют покупать бумаги всех перечисленных компаний.

Проблемы для ОПЕК и России

За все 60 лет, что существует Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, она не сталкивалась со столь острой проблемой, утверждает Bloomberg. Долгие годы ОПЕК и Россия могли контролировать баланс сил на нефтяном рынке за счет возможных сокращений или увеличений добычи в своих странах. Если стоимость уходила вниз, добычу наращивали; если нефть дорожала — сокращали. Это позволяло гарантировать доходы стран-экспортеров. Пока на рынке не появились США.

Ближайшая встреча стран ОПЕК и их союзников, в числе которых есть Россия, пройдет в Вене 6 декабря. Если на этой встрече государства-экспортеры примут решение сократить добычу, то американская нефть из Пермского бассейна быстро займет освободившееся место на рынке. Таким образом США увеличат долю рынка и снизят доходы конкурентов.

Если же ОПЕК и Россия сохранят добычу на прежнем уровне, то стоимость барреля упадет еще сильнее. Экспортеры не могут себе этого позволить: бюджет Саудовской Аравии и России слишком сильно зависит от нефтяных доходов. Причем для исполнения бюджетов этим странам нужна куда более высокая стоимость, чем приемлемый для США ценник в $30 за баррель.