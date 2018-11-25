Мэй написала открытое письмо с обращением к британцам по Brexit 1 25.11.2018, 10:36

Тереза Мэй

Премьер-министр подчеркнула, что действует от лица большинства граждан.

Выход Великобритании из состава Евросоюза отвечает интересам большинства граждан страны, говорится в открытом письме премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй, опубликованном перед саммитом глав стран ЕС по Brexit, сообщает nv.ua.

По словам Мэй, после того, как она стала премьер-министром после референдума по Brexit, своей главной миссией она видит выход Великобритании из ЕС.

"Это будет сделка, которая отвечает нашим национальным интересам и которая работает для всей нашей страны и для всего народа, независимо от того, голосовали вы «выйти» или «остаться»", – говорится в письме.

Премьер-министр подчеркнула, что действует от лица большинства проголосовавших.

"Мы вернем контроль над нашими границами, раз и навсегда положив конец свободному передвижению людей. Вместо иммиграционной системы, основанной на том, откуда приходит человек, мы построим его на основе навыков и талантов, которые он может предложить. Мы вернем контроль над нашими деньгами, положив конец огромным ежегодным платежам в ЕС", – отметила Мэй.

Она также призвала британцев сплотиться "как единая нация" и поддержать ее план по Brexit.

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Ранее сообщалось, что 24 ноября премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду и Лондону удалось добиться понимания, которое позволит провести саммит ЕС, чтобы утвердить соглашение Brexit.

В воскресенье, 25 ноября, состоится саммит ЕС, на котором обсудят британский проект соглашения по Brexit.

В ноябре 2018 года Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 млрд фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".