Хитроумный идальго 25.11.2018, 10:57

Что происходит с БГК имени Мешкова во главе с Маноло Каденасом?

Брестские гандболисты не могут победить в Лиге чемпионов семь матчей подряд. Во втором тайме домашнего поединка с "Вардаром", игроки которого перманентно удалялись, хозяева растеряли преимущество "+6", пишет pressball.by.

Он был невысок, сбит и коренаст, пылкий и нервозный на площадке и подчеркнуто спокойный вне ее, он передал характерные черты своей натуры команде. Сергей Бебешко покидал Брест "комендантом осажденной крепости", но прощальная метафора Александра Мешкова воспринималась как комплимент. Коменданты и крепости бывают разные: пушкинский Иван Кузьмич Миронов охранял деревушку, обнесенную деревянным забором с инвалидами вместо гарнизона и стареньким орудием, забитым мусором, которую пугачевцы взяли при первом же приступе. Совсем другое — держать Полтаву, Очаков или отстреливаться из-за бастиона над Бугом.

Если попробовать описать подход Сергея Васильевича одним словом — подойдет "основательность". Бебешко внешне напоминал медведя, и его БГК был грозным, но не всегда поворотливым, способным в ярости задрать любого и неожиданно растеряться при виде шустрой армейской овчарки.

Отставка украинского специалиста была мотивирована конкретными соображениями, которые глава мешковцев озвучил еще в июне: тренера, погруженного во все аспекты работы с коллективом, вплоть до исполнения функций психолога, должна была заменить топовая коуч-команда с разграничением полномочий между членами — специалистом по фитнесу, тренером вратарей, физиотерапевтом и, естественно, маэстро-дирижером. Ключевой эпитет — "топовая". Вы можете как угодно относиться к персоне Бебешко, занимать любую из сторон в их заочном противостоянии с Юрием Шевцовым, но отрицать, что это наставник высокого уровня, несерьезно. Бебешко подтверждает квалификацию и в сборной Украины: сплотившаяся команда с недавними "отказниками" в составе не справилась в гостях с датчанами (24:30) и уверенно победила дома черногорцев (29:24) перед апрельскими стычками с фарерцами. С румынской "Дунэрей" у Бебешко три победы при одном поражении, а "Фокшаны" были обыграны с камбэком после "-6" к 42-й минуте.

Если и менять такого, то непременно на фигуру, более значимую. Ей стал Маноло Каденас.

Изначально подписание испанца, желавшего совмещать "командование первым белорусским для похода на Кельн" с муштрой сборной Аргентины, вызывало опасения, и высказывались они звучно и заблаговременно. Дон Маноло и в новой стране сумел произвести впечатление: многих успокоили стартовые обыгрыши "Кристианстада" и "Монпелье" в Лиге чемпионов. Если шведов брестчане раскусывали и раньше, то французский клуб приехал на "Викторию" в ранге действующего обладателя главного евротрофея. 26:23, фанфары — и рулевой на коне с поднятым забралом. Но не прошло и недели, как сначала "Райн Левен", а потом и минский СКА заставили взглянуть на очертания внимательнее — уж не Росинант ли перед нами, несущий хитроумного идальго? Армейцев в нынешнем их состоянии Брест обязан был класть на лопатки (матчи с "Порту" это подтвердили), но никак не устраивать героическое спасение в концовке. Как Каденас вообще мог прохладно отнестись к первой встрече со СКА, зная о прошлогодних болезненных уколах от столицы? Испанец уже тогда показал, что имеет проблемы с ведением игры на протяжении 60 минут и склонен теряться в трудные ее отрезки. А потом случились "Веспрем", "Барселона", "Вардар" и дважды "Виве"... Попутно выяснялось, что и "Монпелье" был раненым зверем: первую победу на групповом этапе нового сезона ЛЧ изрядно сдавшие французы раздобыли лишь в восьмом туре.

Несложное сравнение наводит на мысль, что покинувшего Брест Сергея Бебешко Маноло Каденас пока не превосходит ни в чем. Первый давал результат в условиях метания между тремя турнирами (за последний сезон мешковцам пришлось провести около 70 матчей) — второй фактически освобожден от головной боли, связанной с СЕХА-лигой; Бебешко побеждал лучших в Лиге чемпионов ("ПСЖ", "Виве", "Вардар", "Пик") — у Маноло пока лишь медаль за во всех смыслах подбитый "Монпелье"… Украинца много и по делу критиковали, но его главным талантом было умение проводить работу над ошибками, испанец же после благополучных первых таймов проваливал вторые как в поединке с "Барсой", так и в двух последующих встречах с македонской и польской командами (в гостях и дома).

Накануне субботнего матча с "Вардаром" Каденаса спросили: "Были ли у вас в карьере неудачные серии, подобные этой?"

Не припомню. Возможно и нет. Но совершенно точно в моей карьере не было стольких поединков с соперниками такого калибра за короткий срок. "Барса", "Виве", "Веспрем", "Вардар" — столь сильной группы в истории турнира еще не было.

Давайте разберем этот ответ, сперва вторую часть. По именам и регалиям — да, "группа смерти", но в действительности недостижима из названной четверки нынче одна "Барса". "Веспрем" давно так не трясло: тренера отправили в отставку аккурат перед выездом к БГК, "Виве" до старта сезона вообще мог стать банкротом, команду истерзали травмы (в Бресте Дуйшебаев мог рассчитывать лишь на 13 гандболистов). Если бы не опыт Таланта и фантастическая осенняя форма его сына Алекса, поляки ни за что не находились бы в таблице так высоко. 12-кратный чемпион Македонии и недавний триумфатор ЛЧ по-прежнему могуч, но это не каток, что проехал по команде Бебешко в полуфинале прошлогодней СЕХА-лиги. Тогда "Вардар" на домашней арене "Яне Сандански" не мог обыграть никто. Штербик, Каньельяс, Македа, Циндрич, Абутович, Марсенич, Милич — все они испытывали Бебешко и покинули "красно-черных" к приходу Каденаса в БГК. Теперь к началу высказывания. У испанца в карьере не было столь жесткой серии матчей? Так у Бебешко была. Год назад! Украинец набил шишек, но и вынес немало уроков. На какой прогресс, шаг вперед рассчитывали в Бресте? Прошлой осенью, когда "Виве" выглядел более грозно, Бебешко побеждал Таланта Дуйшебаева, Каденас, руководя польской "Вислой", ни разу не взял верх над "Виве". Новый шанс, более классный клуб, поддержка суперболельщиков в игре с обескровленным противником, которого знаешь как облупленного... А в итоге Королек заявляет, что "уже к пятнадцатой минуте первого тайма все стало понятно", а Яхлевски с Морыто просто посмеиваются.

Говорят, Каденас прививает современный быстрый гандбол, но БГК Бебешко в движении и физической готовности не раз давал фору даже армейской молодежи. И кстати о скоростях: "При Бебешко делался упор на дисциплину и "физику". А сейчас, при Каденасе, смесь всего. Стали чаще смотреть видео, нам даются детальные нарезки. А еще теперь больше индивидуальных, технических упражнений. Кому-то нужно улучшить работу ног в защите, кому-то — завершение... "Физика" тоже есть, но в меньших порциях", — это Артем Сельвесюк. "Сейчас тренировки совсем не такие, что были раньше. У нас стало много специальной индивидуальной работы. Упражнений для отработки связок, с делением на группы по амплуа", — это Вячеслав Шумак. О какой быстроте речь, если сами гандболисты признают, что "гонять" их стали меньше? Стремление к "более умной" игре похвально, но о качественных изменениях после нескольких месяцев не судят. Формулировка "современный" — тоже спорная. Современную игру с отточенным выходом седьмого полевого вместо голкипера предложил, например, "Порту" Магнуса Андерссона в Кубке ЕГФ. "Если честно, есть чему у них поучиться в этом плане, особенно молодым ребятам", — согласился после матча в Минске Дмитрий Никуленков. После встреч с БГК экс-брестчанин ничего подобного не произносил.

Наконец, неоднократно подчеркивалось, что Каденас умеет и любит работать с молодежью. Но молодняк Брест в этом сезоне обкатывает прежде всего в СЕХА-лиге, от которой, как уже было сказано, главный тренер дистанцировался. Из восьми поединков балканского турнира испанец руководил командой в трех домашних, второй из которых обернулся поражением от "Татрана", а третий — бессмысленной расправой над дублем "Вардара". На все СЕХА-выезды брестчане отправлялись с Андреем Мочаловым.

В среду по соцсетям разлетелись фото клубной акции вардарцев: македонские гандболисты присоединились к кампании "Movember" ("Усабрь", "усы + ноябрь") в целях борьбы с раком яичек у мужчин. Мешковцам, в свою очередь, пора было доказать, что с их здоровьем порядок, тем более уже второй раз в ответственной дуэли "красно-черным" не мог помочь черногорец Вуко Борозан — "один из лучших левых полусредних мира", по мнению Каденаса. В начале ноября суд ЕГФ дисквалифицировал страйкера за удар соперника по лицу во встрече с "Виве" (той самой, в которой Тимур Дибиров показал зрителям средний палец). Теперь Борозан лег на операцию.

Почти получилось: белорусский чемпион вел с разницей в пять мячей за десять минут до сирены. Развязку все видели: вместо того чтобы засушить игру, рулевой мешковцев к ее финалу вышел из себя, споря с объективно плохо отработавшими судьями. Победа упущена — 31:31.

Разумеется, Маноло Каденас может легко утереть нос усомнившимся. Для этого нужно лишь снова начать выигрывать на евроарене. Но лучше поторопиться, иначе рядом с бортом Belavia, помимо Любомира Враньеша, начнут делать фото и другие тренеры, пребывающие в творческом поиске, а слухи и разговоры приобретут вполне реальное выражение.

Пока же вспоминается:

— ...Я рыцарь Ламанчский, а зовут меня Дон Кихот, и мой образ действий заключается в том, что я странствую по свету, выпрямляя кривду и заступаясь за обиженных.

— Какой у вас образ действий и как вы там выпрямляете кривду — это мне неизвестно, — возразил бакалавр, — а меня вы самым настоящим образом искалечили, ибо из-за вас я сломал ногу и теперь мне ее не выпрямить до конца моих дней.

БГК им. МЕШКОВА — ВАРДАР — 31:31 (14:13)

БРЕСТ. ДС "Виктория" им. А.П. Мешкова. Начало — в 17.00.

БГК им. МЕШКОВА: Пешич, Мацкевич; Кулак, Шкуринский (3), Юринок (2), Потеко, Ивич, Шумак (2), Баранов, Горак (4), Разгор (3), Обранович (4), Сельвесюк, Джукич (7), Джорджич (2), Шилович (4).

ВАРДАР: Гедбан, Милославлев; Стойлов (1), Оцвирк, Поповски, Криштопанс (8), Диссингер (6), Карачич (4), Скубе (1), Калараш (1), Чупич (3), Дибиров (4), Шишкарев (3), Войводич, Киселев, Мишевски.

ГРУППА "А": Барселона — 14 очков (8 игр), Виве — 12 (8), Вардар — 11 (9), Райн Левен — 10 (9), Веспрем — 10 (9), БГК им. Мешкова — 5 (9), Монпелье — 3 (8), Кристианстад — 3 (8).