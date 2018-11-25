Видеохит: Кот станцевал на льду, пытаясь поймать рыбу
- 25.11.2018, 11:05
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Запись посмотрели более миллиона человек.
Житель Англии Пол Бронкс (Paul Bronks) опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором кот "танцует", пытаясь достать вмерзшую в лед рыбу, сообщает segodnya.ua.
"Ты что, издеваешься надо мной?" — озаглавил видео Бронкс. Запись посмотрели более миллиона раз. Пользователи посочувствовали неудавшейся рыбалке, а некоторые отметили, что всю жизнь чувствуют себя на месте этого кота.
"ARE YOU FUCKING KIDDING ME?" pic.twitter.com/FI29qEEyrd— Paul Bronks (@BoringEnormous) 21 ноября 2018 г.