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Видеохит: Кот станцевал на льду, пытаясь поймать рыбу

  • 25.11.2018, 11:05
  • 1,108

Запись посмотрели более миллиона человек.

Житель Англии Пол Бронкс (Paul Bronks) опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором кот "танцует", пытаясь достать вмерзшую в лед рыбу, сообщает segodnya.ua.

"Ты что, издеваешься надо мной?" — озаглавил видео Бронкс. Запись посмотрели более миллиона раз. Пользователи посочувствовали неудавшейся рыбалке, а некоторые отметили, что всю жизнь чувствуют себя на месте этого кота.


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