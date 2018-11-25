Видеохит: Кот станцевал на льду, пытаясь поймать рыбу 25.11.2018, 11:05

1,108

Запись посмотрели более миллиона человек.

Житель Англии Пол Бронкс (Paul Bronks) опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором кот "танцует", пытаясь достать вмерзшую в лед рыбу, сообщает segodnya.ua.

"Ты что, издеваешься надо мной?" — озаглавил видео Бронкс. Запись посмотрели более миллиона раз. Пользователи посочувствовали неудавшейся рыбалке, а некоторые отметили, что всю жизнь чувствуют себя на месте этого кота.