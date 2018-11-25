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Кочанова о назначении нового «мэра» Минска: Это никакая не чрезвычайная ситуация

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  • 25.11.2018, 11:19
Фото с сайта soyuz.by

Глава администрации диктатора встретилась с Сиваком.

24 ноября в Мингорисполкоме состоялась встреча нового мэра Анатолия Сивака с главой администрации Лукашенко и экс-руководителем Минска. Они обсудили поставленные Лукашенко «задачи». Глава администрации диктатора Наталья Кочанова прокомментировала назначение нового мэра Минска, сообщает СТВ.

«Это никакая не чрезвычайная ситуация. Город Минск достиг очень высокого уровня в развитии по наведению порядка, благоустройству, по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития. Здесь самая высокая заработная плата, сконцентрировано большое количество трудовых ресурсов. Планка достаточно высокая. Сейчас надо продолжить работу, которая была проведена. И, конечно, придать новый импульс в развитии города», — заявила Наталья Кочанова.

Лукашенко в субботу, 24 ноября, назначил министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Диктатор отметил, что за последнее время у него возникло много вопросов к работе городских чиновников.


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