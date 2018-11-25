Экс-диктатор Зимбабве уже не может ходить 1 25.11.2018, 11:27

Роберт Мугабе

Мугабе два месяца отсутствует в стране.

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе последние два месяца лечится в Сингапуре и больше не в состоянии самостоятельно ходить. Об этом заявил президент страны Эммерсон Мнангагва, передает Reuters.

Новый глава страны не сказал, от чего лечат его предшественника, но утверждает, что он вернется в Зимбабве на следующей неделе, 30 ноября.

Мнангагва отметил, что Мугабе должен был прибыть еще 15 октября. Из-за плохого самочувствия он задержаться в Сингапуре.

Роберту Мугабе уже исполнилось 94 года. Несколько лет назад, еще занимая пост президента, он стал ездить на лечение в Сингапур. По официальным данным, ему лечат катаракту. Местные СМИ говорят, что у него рак предстательной железы.

(19 ноября главу правящей партии Зимбабве Роберта Мугабе отстранили от должности. В результате военного переворота он был смещен с должности главы государства, которым руководил 37 лет (с момента обретения Зимбабве независимости от Великобритании в 1980 году).