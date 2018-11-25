Скандал с БРСМ получает продолжение 25.11.2018, 11:44

Власти хотят использовать «лукамол» на «выборах».

Об этом в телеграм-канале NEXTA сообщает белорусский блогер Степан Светлов:

- Внимание, школьники старших классов! Из разных источников поступает информация, что сейчас по всей стране под предлогом классного часа, ШАГа, 100-летия комсомола, какой-нибудь встречи и т.д. в школах проводят массовые "беседы" на тему ситуации в стране - объясняют, что нужно думать на тот или иной счет, рассказывают про "страну для жизни" и ее светлое будущее, которое возможно, конечно же, только благодаря единственному и неповторимому "президенту", заставляют вступать в БРСМ. Делается это все неспроста - уже через полтора года в нашей стране состоятся парламентские и президентские выборы. Школьники 10-11 классов как раз смогут принять в них участие. А поскольку уже сейчас совершенно очевидно, что нынешняя власть не сможет набрать и 50 % голосов, начинает активно подключаться административный ресурс. И это только начало...

Есть аудиозаписи таких бесед, скоро они будут опубликованы.

Как ранее сообщал Charter97.org, минские школьники записали на видео), как их загоняют в БРСМ.