Представитель «Роскосмоса»: Рогозину надо почитать историю и послушать космонавтов 25.11.2018, 11:47

Дмитрий Рогозин

Фото: ТАСС

Слова главы «Роскосмоса» об американцах на Луне иллюстрирует его некомпетентность.

Заявление Дмитрия Рогозина о том, что нужно проверить, действительно ли американцы побывали на Луне, является шуткой, заявил официальный представитель госкорпорации Роскосмос, сообщает Радио Свобода.

По мнению главы комиссии РАН Евгения Александрова, такое высказывание главы Роскосмоса иллюстрирует его некомпетентность.

"Это, прежде всего, просто незнание фактической стороны дела со стороны Рогозина. Ему надо было бы почитать историю этого дела и послушать наших космонавтов, которые по этому поводу совершенно определенно и многократно высказывались. Существует огромное количество неопровержимых доказательств того, что американцы были семь раз на Луне", – отметил Александров.

Ранее сообщалось, что Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин собирается проверить, действительно ли NASA высаживалось на Луну.

"Мы такую задачу поставили – полететь проверить: были они или не были... Они говорят, что были, мы проверим", – заявил Рогозин.