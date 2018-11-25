Российский корабль в Азовском море протаранил украинский 4 25.11.2018, 11:59

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Информацию сообщило командование Военно-морских сил Украины.

Командование Военно-морских сил Украины обвинило Россию в агрессивных действиях против украинских военных кораблей в Азовском море.

Как говорится в сообщении украинских военных, в воскресенье 25 ноября корабль российской пограничной службы России "Дон" осуществил таран украинского рейдового буксира, который вместе с двумя другими боевыми кораблями осуществлял плановый переход из порта Одессы в Мариуполь. Утверждается, что в результате инцидента был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также утерян спасательный плот. О пострадавших не сообщается.

Фото: ВМС ВС Украины

"Россия в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права" - говорится в сообщении украинского командования, которое намерено передать данные об инциденте в международные органы.

Ранее Украина неоднократно заявляла о том, что Россия нарушает международное право, препятствуя свободному судоходству в Азовском море. В Киеве было принято решение укрепить военный флот в Азовском море и перебросить часть кораблей из Одессы в Мариуполь и Бердянск.