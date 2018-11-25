Путин готовится к эвакуации

Путин готовится к эвакуации9
- 25.11.2018, 12:18
- 5,404
Если, конечно, успеет.
«Загадочные» вертолеты с прикрепленной сеткой, в которой находились люди- ни что иное, как полномасштабная репетиция будущей эвакуации чекистской элитки из здания Кремля, сообщает телеграм-канал «Запретное мнение».
Лазерные установки на газелях, новейшие броневики для разгона мирных протестующих и вот теперь вертолеты с сетью для эвакуации.
Действующая российская власть не просто осознает возможность своего скорого краха- она свыклась с его неминуемостью. «Предотвратить нельзя. Нужно бежать». Точка поставлена в правильном месте.
Зачистка «слишком много знающих» генералов так же относится к подготовительному этапу будущей эвакуации.
Подготовятся, а дальше: масштабные(вполне возможно, что рекордные) волнения по стране, столкновения на улицах российских городов, штурм здания Кремля и...
«Медленно элитка улетает в даль,
Встречи с нею ты уже не жди...»
Если, конечно, успеет и если не собьют.