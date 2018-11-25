Путин готовится к эвакуации 9 25.11.2018, 12:18

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Владимир Птуин

Если, конечно, успеет.

«Загадочные» вертолеты с прикрепленной сеткой, в которой находились люди- ни что иное, как полномасштабная репетиция будущей эвакуации чекистской элитки из здания Кремля, сообщает телеграм-канал «Запретное мнение».

Лазерные установки на газелях, новейшие броневики для разгона мирных протестующих и вот теперь вертолеты с сетью для эвакуации.

Действующая российская власть не просто осознает возможность своего скорого краха- она свыклась с его неминуемостью. «Предотвратить нельзя. Нужно бежать». Точка поставлена в правильном месте.

Зачистка «слишком много знающих» генералов так же относится к подготовительному этапу будущей эвакуации.

Подготовятся, а дальше: масштабные(вполне возможно, что рекордные) волнения по стране, столкновения на улицах российских городов, штурм здания Кремля и...

«Медленно элитка улетает в даль,

Встречи с нею ты уже не жди...»

Если, конечно, успеет и если не собьют.