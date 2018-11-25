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Форвард БАТЭ установил национальный рекорд

  • 25.11.2018, 12:27
Фото: ФК БАТЭ

Максим Скавыш стал «королем замен».

В этом сезоне форвард БАТЭ Максим Скавыш установил новый рекорд Беларуси по количеству забитых голов после выхода на замену. У нападающего их стало 8, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что вчера в матче против «Луча» Макс забил гол на 98 минуте, выйдя на замену травмированного Яссе Туоминена. Скавыш превзошел рекорд другого игрока БАТЭ, который играл за команду в 2001 году. Это был Артем Концевой.


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