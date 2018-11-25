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Лидеры ЕС утвердили соглашение с Британией по Brexit

  • 25.11.2018, 12:55

Договор одобрили представители 27 государств Евросоюза.

В воскресенье, 25 ноября, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, передает BBC.

Напомним, что британский премьер-министр Тереза Мэй в открытом письме перед саммитом заявила, что Brexit отвечает интересам большинства граждан страны, а сделка - национальным интересам.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.


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