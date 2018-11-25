Анджей Почобут: Лукашенко ведет борьбу с тенью 5 25.11.2018, 13:19

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Диктатор безнадежно застрял в 90-х.

– Александр Григорьевич дал напутствие «вертикали» в связи с предстоящими электоральными компаниями: Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей не было альтернативы, – пишет журналист Анджей Почобут в Facebook. – В связи с этими откровениями, у меня нескромный вопрос. А разве в сознание людей, в связи с выборами, есть какая-то альтернатива? По-моему, отсутствие всякой альтернативы – это уже пройденный этап. Население четко понимает: будет как надо и никаких гвоздей.

Какая уж тут альтернатива!

После таких напутствий создается устойчивое впечатление, что Лукашенко безнадежно застрял в 90-х и «нулевых». И в результате этого «запора сознания» теперь ведет борьбу с тенью. Но кто ж ему об этом скажет? «Он же памятник».