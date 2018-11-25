Группа украинских боевых кораблей движется в сторону Мариуполя 25.11.2018, 13:13

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Несмотря на провокации РФ, корабли продолжают выполнение поставленных задач.

25 ноября российский корабль протаранил рейдовый буксир Вооруженных сил Украины, в результате чего были повреждены главный двигатель украинского судна, обшивка и леерное ограждение. Несмотря на инцидент, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач.

Группа украинских боевых кораблей продолжает движение в сторону Мариуполя, несмотря на инцидент с российскими пограничными судами, Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Сегодня российский корабль протаранил рейдовый буксир ВСУ, в результате чего были повреждены главный двигатель украинского судна, обшивка и леерное ограждение.

"Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ. Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Соблюдая нормы международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море", – отмечают в ВМС.

D погранслужбе ФСБ РФ сообщили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море. В документе осуждается чрезмерная активность РФ по проверке коммерческих судов в акватории Азова – как украинских, так и третьих стран, в том числе идущих под флагами государств ЕС.

В апреле российские пограничники начали останавливать суда в Азовском море. За шесть месяцев РФ задержала более 200 иностранных судов, которые следовали в украинские порты, заявил изданию "ГОРДОН" пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

В сентябре Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов Украины в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что около 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном морях. До конца 2018 года в Азовском море планируется создание базы ВМС, чтобы противостоять агрессивным действиям РФ в этом регионе, отметили в украинском Кабмине.

По данным Государственной пограничной службы Украины на конец октября, РФ уже сформировала группировку из более чем 120 кораблей и катеров в Азовском море.

15 ноября помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что РФ перенаправила часть морских сил с побережья оккупированного Крыма в акваторию Азовского моря. Он отметил, что его ведомство также усиливает присутствие в Азовском море в ответ на действия РФ.

15 ноября в Совфеде РФ заявили, что могут "за минуты" закрыть Азовское море для украинских судов.

Министр обороны Украины Степан Полторак сказал, что Украина готова отреагировать на угрозы со стороны России в Азовском и Черном морях.

19 ноября верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз в ближайшее время намерен принять меры в связи с ситуацией с блокированием судов в Азовском море.