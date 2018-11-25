Назад в 2014-й: Нефть Brent рухнула, бюджет России затрещал по швам 3 25.11.2018, 13:44

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Ситуация на рынке нефти для Кремля постепенно скатывается в режим паники.

Чуть меньше чем за два месяца котировки рухнули на 30%, чего трейдеры не видели с осени 2014 года, но этого оказалось недостаточно, чтобы вернуть покупателей на рынок, который захлебывается в избытке предложения из Саудовской Аравии и США, пишет finanz.ru.

На торгах в пятницу цена сорта Brent обвалилась еще на 5,9% и впервые с октября 2017 года оказалась ниже 60 долларов за баррель.

Контракты на январь заключались по 59,34 доллара за баррель, цена российской Urals опустилась ниже 59 долларов - уровня, на котором, по оценке АКРА, российский федеральный бюджет становится дефицитным.

Рынок «снова лихорадит», трейдеры «закрывают длинные позиции», констатирует стратег CMC Markets Майкл Маккарти: банки и хедж-фонды, поставившие на рост цен на нефть более 70 млрд долларов, распродают контракты.

«Рынок ошеломлен потоком медвежьих новостей», - говорит управляющий директор Genscape Клэй Сигл.

США и Саудовская Аравия довели собственную добычу до исторических максимумов - 11,7 и 11 млн баррелей в сутки, а вместе начала года добавили 2,9 млн баррелей новых ежедневных поставок - вдвое больше, чем вырос мировой спрос (1,4 млн баррелей в день).

Избыток достиг критических 1,2 млн баррелей в день - 5-6 супертанкеров в неделю, оценивает JPMorgan: настолько, как считает крупнейший в США банк, ОПЕК нужно сократить добычу, чтобы остановить «крутое пике».

Но гарантий, что две крупнейшие петрократии мира - Россия и Саудовской Аравия - на этот раз смогут договориться, нет, отмечает аналитик Rivkin Securities Уильям О’Лафлин.

«Нож в спину» прилетел из Госдепа, чиновники которого в мае провели закрытые переговоры с ближневосточными союзниками из ОПЕК, потребовав увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Спустя месяц сделка ОПЕК+ - первый скоординированный шаг Москвы и Эр-Рияда более чем за 20 лет - была переписана, а страны-участницы коллективно «повернули вентили».

Вслед за Саудовской Аравией Россия начала качать рекордные со времен СССР 11,4 млн баррелей в сутки и теперь считает, что сокращать добычу в условиях взрывного роста сланцевых конкурентов из США было бы «несистемным подходом». Об этом заявил Reuters высокопоставленный чиновник в правительстве РФ.

Болевой порог для России - отметка 48,8 доллара за баррель, cледует из оценок АКРА: ниже этого уровня в федеральном бюджете 2019-го года возникает «дыра», покрывать которую придется либо за счет ФНБ, либо за счет долга.

Занимать при этом становится все труднее и все дороже: под угрозой санкций США зарубежные инвесторы распродают облигации федерального займа со средней скоростью 70 млрд рублей в месяц. В результате цены госбумаг падают, а доходности растут: если весной Минфин мог одолжить на 10 лет под 6,9% годовых, то теперь платить приходится почти 9%.

На 2020-й год «точка кипения» российского бюджета находится на уровне 50,6 доллара за баррель, на 2021-й год - 51,2 доллара, подсчитали в АКРА.

"Россия явно не настроена на сокращение добычи, а если его не будет, нефти открыта прямая дорога на $50, - говорит Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента "Локо-Инвест. - Если котировки закрепятся под этой отметкой, то это может стать уже новой реальностью, о который мы начали забывать. При движении на $50 давление на российские активы будет возрастать вне зависимости от санкционной тематики, а ниже $50 может начаться паника".