Правозащитнице Анастасии Лойко в кафе подбросили анонимную записку

Правозащитнице Анастасии Лойко в кафе подбросили анонимную записку4
- 25.11.2018, 13:54
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Правозащитница считает что ей угрожают.
Правозащитница Анастасия Лойко сообщила о возможной попытку запугать ее и ее коллег. Автор записки советует правозащитнице «найти нормальную работу», сообщает «Радыё Свабода».
По словам Анастасии Лойко, вечером 22 ноября во время встречи в кафе ей и ее коллегам подбросили бумажку с удивительным содержанием. Записку передал сотрудник «Лидо» на Немиге, где Настя сидела с коллективом.
Анастасия рассказала, что ранее подобную записку, написанную той же рукой, подбрасывали части из присутствующих. По ее мнению, это способ психологического давления.
Девушка связывает такие предупреждения с ее правозащитной активностью.
По словам Анастасии, они не спрашивали у сотрудника, который передал записку, кто ее принес.
«Сразу было понятно, что это от двух малозапоминающихся мужчин, сидевших недалеко от нас. Они ушли, а официант принес».
Анастасия Лойко уже 10 лет занимается правовой помощью. Ранее работала в правозащитном центре «Весна», сейчас - в правозащитной организации «Human Constanta».