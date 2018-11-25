Правозащитнице Анастасии Лойко в кафе подбросили анонимную записку 4 25.11.2018, 13:54

1,646

Анастасия Лойко

Правозащитница считает что ей угрожают.

Правозащитница Анастасия Лойко сообщила о возможной попытку запугать ее и ее коллег. Автор записки советует правозащитнице «найти нормальную работу», сообщает «Радыё Свабода».

По словам Анастасии Лойко, вечером 22 ноября во время встречи в кафе ей и ее коллегам подбросили бумажку с удивительным содержанием. Записку передал сотрудник «Лидо» на Немиге, где Настя сидела с коллективом.

Анастасия рассказала, что ранее подобную записку, написанную той же рукой, подбрасывали части из присутствующих. По ее мнению, это способ психологического давления.

Девушка связывает такие предупреждения с ее правозащитной активностью.

По словам Анастасии, они не спрашивали у сотрудника, который передал записку, кто ее принес.

«Сразу было понятно, что это от двух малозапоминающихся мужчин, сидевших недалеко от нас. Они ушли, а официант принес».

Анастасия Лойко уже 10 лет занимается правовой помощью. Ранее работала в правозащитном центре «Весна», сейчас - в правозащитной организации «Human Constanta».