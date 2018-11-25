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Фотофакт: Перчатки со скидкой в «черную пятницу» продавали в Минске в три раза дороже, чем обычно

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  • 25.11.2018, 14:09
  • 1,957
ФОто: yiwu-agent.com

Старый ценник замаскировали, но неудачно.

Фотографии с необычным ценником нам прислал читатель. Они были сделаны 23 ноября в одном из столичных магазинов одежды. В тот день в минских ТЦ проходила «черная пятница», сообщает tut.by.

Источник: tut.by

На фотографиях видно, что из-под нового ценника якобы со скидкой выглядывает старый, на котором указана цена почти в три раза ниже, чем акционная. До скидки перчатки стоили 3,19 рубля. Новая цена была 9,59 рубля, ее перечеркнули и написали 8,99 рубля.


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