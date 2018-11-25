Мать белорусского солдата: Я им не прощу за сына, буду мстить до конца 25.11.2018, 14:43

ФОто: svaboda.org

Жительница Кореличского района рассказала, как стала матерью-мстительницей.

День 5 сентября 2018 года стал роковым для жительницы деревни Красное Кореличского района Ольги Шевко. В этот день женщина получила страшную весть о том, что ее сын Александр якобы совершил суицид в войсковой части №33933, где нес срочную службу.

Парню было всего 20 лет, он строил планы, до окончания службы ему оставалось полгода. Он часто звонил матери, беспокоился о ней и младшей сестре, так как умер отчим и в доме не было мужского плеча, и очень стремился домой, у матери часто просил денег. С того рокового дня прошло более двух месяцев. Корреспондент «Газеты Слонимской» решила узнать, как живет мать Александра Ольга Николаевна, ставят ли ее следователи в известность, на каком этапе находится расследование, какие выдвигаются версии смерти ее сына. И вот что она рассказала.

ФОто: svaboda.org

— Следствие еще проводится, мне следователь сказала, что по делу сына необходимо провести много экспертиз. Я сама звоню в Следственный комитет по Гродненской области следователю, который проводит расследование. Она сказала мне, что выдвигается несколько версий, среди которых рассматриваются и насильственные действия, которые привели к смерти. А в воинской части придерживаются версии, что сын сам повесился, с чем я категорически не согласна. И у нас в деревне никто не верит, что Саша мог на себя наложить руки. Ему ведь оставалось совсем немного служить, зачем бы он стал совершать суицид, преодолев самый сложный этап службы? Но, видимо, что-то произошло, и все время сын звонил мне и просил денег.

— Знаете, я стала матерью-мстительницей. Я им не прощу за сына, буду мстить до конца. И передо мной пусть никто не становится на пути. У меня столько внутренней энергии, что я буду идти до победного конца. Мне сын передал всю боль того, как его мучили, я прочувствовала все его страдания на себе, и я с этой болью хожу, не могу успокоиться. Уже и сорок дней прошло, а боль в душе и сердце не уходит, я целыми днями плачу. Эта боль в сердце меня мучает, мне больно от того, что убийца пока не найден. И младшая дочь тоже прочувствовала на себе всю боль брата. Она говорит: «Мамочка, Сашу сильно били, у него вся спина черная». На ноге и на руке были гематомы, в голове — дырка.

ФОто: svaboda.org

Если мне не помогут гродненские следователи, буду обращаться к президенту. Потому что я уверена, что сын не мог просто так взять и сам повеситься без причины. Значит, что-то было, значит — довели, об этом сейчас умалчивается.

В армии командиры говорят, что о проблемах, насилии, дедовщине, угрозах надо сообщать командирам. У Саши однажды была такая неприятная ситуация: он переохладился, застудил мочевой пузырь. Обращался в санчасть, а там ему сказали, что он прикидывается больным, поэтому он просил меня, чтобы я выслала ему таблетки. Тогда я позвонила командиру взвода и рассказала об этой проблеме, после чего Саша мне позвонил и просил больше командирам не звонить.

«Мама, они сказали, что ты их достала», — сказал мне тогда сын.

Вот и обращайся к ним… Я осталась одна с 12-летней дочерью, мне теперь помощи ждать неоткуда. Надеялась, что сын придет из армии и будет помогать, а сейчас всё на моих плечах. А в деревне сложно прожить без хозяина в доме.

Саша ко мне в снах не приходит. А вот школьной подруге он приснился: как будто бы они вместе стояли с одноклассницей и сын был с ними. Она спросила у него: «Саша, скажи, кто тебя убил?» А он ответил: «Уже поздно». — «И все же, Саша, скажи, кто тебя убил?» — настоятельно спрашивала у него одноклассница. Он сказал, что вышестоящий начальник, которого зовут Александром. И Саша стал уходить, но сказал, что еще вернется, — закончила свой рассказ мать погибшего солдата.

ФОто: dw

На каком этапе находится расследование смерти Александра Орлова, корреспондент «ГС» решила выяснить в УСК по Гродненской области, где ситуацию прокомментировал официальный представитель Сергей Шершеневич.

— Идет расследование, поэтому никаких комментариев по этому вопросу у нас сейчас для СМИ нет, — пояснил Сергей Владимирович.