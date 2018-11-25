МИД Украины: Россия применили силу в отношении кораблей украинского флота 25.11.2018, 14:48

Фото с сайта arms-expo.ru

Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества.

Провокационные действия со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на официальном сайте министерства.

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины..

Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.

Будет безотлагательно информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества.

Также осуществим все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования", - подчеркнули в МИД Украины.