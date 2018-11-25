закрыть
25 ноября 2018, воскресенье, 14:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

МИД Украины: Россия применили силу в отношении кораблей украинского флота

  • 25.11.2018, 14:48
Фото с сайта arms-expo.ru

Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества.

Провокационные действия со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на официальном сайте министерства.

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины..

Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.

Будет безотлагательно информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества.

Также осуществим все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования", - подчеркнули в МИД Украины.


популярное за неделю

Мнение

А боеголовку ты дома не забыл?
А боеголовку ты дома не забыл? Ирина Халип
Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин