Алексей Арестович: Крым проседает вместе с мостом 25.11.2018, 15:01

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Алексей Арестович

Оккупированный полуостров стал слабым звеном российской политики.

В Черную пятницу, 23 ноября, Путин приехал в Крым, чтобы провести "неформальный диалог" с главами субъектов РФ. В гостинице со знаковым названием "Мрия" он проведет расширенное заседание президиума госсовета, на котором должны обсуждаться стратегические задачи РФ. "Формат обещает быть весьма интересным", - заинтриговал пресс-секретарь Путина Песков.

Почему сейчас? Почему Крым? И о чем Путин собирается говорить с этими главами субъектов РФ?

Своим мнением об этом с UAportal поделился военный обозреватель и блогер Алексей Арестович.

- Зачем он вообще туда приехал? И зачем сейчас?

- В России кризис, который не констатирует только ленивый. И он проводит неформальные встречи, потому что формально приказывать, видимо, уже не удается. В каком-то смысле он говорит: давайте, друзья, чтоб не пропасть поодиночке, возьмемся за руки, найдем общий язык, мобилизуемся перед лицом угрозы и бла-бла-бла.

Этот неформальный диалог показывает, что он потерял способность или уверенность в управлении формальными методами. Это симптом кризиса, а вовсе не новой политики или чего-то еще.

- В неформальной обстановке обычно делают какие-то неформальные предложения. Что может предложить Путин этим главам субъектов РФ?

- Он может сказать: пацаны, давайте меняться. Я вам – по-прежнему воровать, а вы мне – поддержку в регионах, потому что так дальше жить нельзя.

- Понятно, что во всех регионах России ситуация непростая. Но почему для такой встречи избран именно Крым? Это самое слабое звено?

- Я думаю, среди других вопросов может возникнуть и вопрос о том, что надо спасать Крым, потому что ситуация там реально очень тяжелая, и она проседает все больше.

- Ну, и мост тоже проседает…

- Да, и мост.

- Удастся ли Путину убедить глав субъектов согласиться на такой обмен?

- Я думаю, да. А что еще им делать? Если бы был кто-то разумный вместо Путина, и они бы понимали, что он может удержать ситуацию, отмотать назад, они бы давно придушили Путина и занялись делом.

Но нет же такого человека. Во всяком случае, пока. Или нет консенсуса по нему или по группе лиц. Поэтому пока они будут держаться за Путина. Они все воры, коррупционеры – без исключения. Куда им выеживаться. Им надо сохранять состояния, других вариантов у них нет.