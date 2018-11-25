Белорусский доброволец Ян Мельников: Я не мог оставаться дома на диване 25.11.2018, 15:09

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Ян Мельников

Фото: Delfi

Почему молодые белорусы выбрали путь борьбы с общим врагом.

В середине недели в Киеве отметили пятилетие Революции достоинства. Событие, которое перевернуло жизнь не только тех, кто стоял по разные стороны баррикад Майдана, но и в целом изменило всю европейскую и мировую политику. Корреспонденты «Белсата» в Киеве поговорили с белорусами, жизнь которых Майдан изменил не менее революционно, чем политическое поле у наших соседей.

Пять лет назад, когда начинались первые протесты в центре Киева, трудно было поверить, что скоро мы будем просыпаться и засыпать под стрим событий с площади Независимости в центре украинской столицы. Революцию смотрели и делали онлайн, а Майдан стал центром политической жизни на много месяцев. Революция достоинства в некотором смысле еще продолжается.

Среди тех, кто ехал в Украину разрушать ту старую систему, – Ян Мельников, ему 25 лет, и последние пять Ян живет в Украине.

«Конкретно, почему я решил ехать 22 января 2014 года на Майдан? Я пришел домой и узнал от папы, что на Майдане есть первые жертвы: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. И я понял, что если мой соотечественник там отдал свою жизнь, я не могу и не имею морального права оставаться дома на диване», – рассказывает Ян Мельников, белорус, который защищал Украину на Донбассе.

После Майдана вместе с другими активистами Ян присоединился к добровольческому батальону, участвовал в боевых действиях на Донбассе. До сих пор он не имеет легального статуса на территории Украины.

«Почти как два года я живу мирной жизнью, занимаюсь общественно-политическими делами. Не так давно, в сентябре, если я не ошибаюсь, был принят законопроект, предусматривающий легализацию всех добровольцев, которые принимали участие в войне на востоке Украины. Я надеюсь, что в скором времени я смогу получить статус для легального пребывания в Украине», – продолжает Мельников.

У народного депутата Украины Игоря Гузя меньше оптимизма в этом вопросе. Единственное, в чем он убеждает, официальный Киев ни в коем случае не будет выдавать иностранцев, бывших участников боевых действий, на запросы других государств.

«Процедура получения украинского гражданства для иностранных добровольцев, на сегодняшний день, к сожалению, приостановлена. Это позиция президента Украины Петра Порошенко. Насколько мне известно, это случилось тогда, когда ряд грузинских добровольцев с подачи Саакашвили получили украинское гражданство и после включились в политическую борьбу здесь, в Украине. Но вы знаете, нас ждут выборы, возможно, ситуация изменится», – объясняет народный депутат Украины Игорь Гузь.

Бывший политзаключенный, а сейчас командир гранатометного отделения Александр Молчанов проблему легализации решил других путем. Белорусский паспорт сохранил, и иностранное гражданство не мешает ему проходить службу по контракту в Вооруженных силах Украины. В армии Александр служит последние два с половиной года. Принял решение вернуться на фронт даже после того, как потерял глаз.

«Одного глаза нет, точнее, он есть, но там просто силикон, и он ничего не видит. Косметические функции выполняет. Ехал воевать, поэтому и вернулся на фронт. У меня еще второй глаз есть, и я полностью справляюсь с теми задачами, которые на меня возлагают», – говорит командир гранатометного отделения Вооруженных сил Украины Александр Молчанов.

Александр признается, что для него служба в армии – это уже профессия, и возвращаться к мирной жизни в ближайшее время он не планирует. Что касается годовщины Майдана, многие в армии даже не знают этой даты, уже не говоря о том, чтобы как-то отмечать 21-го ноября.

«У нас многие об этой дате даже и не знают. Для тех, кто в Киеве, – это событие, на нас это никак не влияет. Каждый день гибнут люди, каждый день обстрелы, как это можно назвать, если не войной?», – спрашивает Александр Молчанов.

Многие белорусы восприняли протест на Майдане независимости в Киеве как свое дело. Революция достоинства дала надежду тем, кто хотел большей свободы в Беларуси. Некоторые из них пошли дальше и ежедневно продолжают рисковать своей жизнью, чтобы защитить Украину. Теперь они, как и Александр Молчанов, остаются на линии фронта в Донбассе или в Киеве. В Беларуси их ждет тюрьма.