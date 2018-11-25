Как бывшая китайская пастушка заработала $7 миллиардов на экранах для Apple 1 25.11.2018, 15:15

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Чжоу Цюньфэй

Фото: Facebook/Zhou Qunfei

В детстве Чжоу Цюньфэй работала за один доллар в день.

Чжоу Цюньфэй (№198 в глобальном списке Forbes, состояние — $7,8 млрд) родилась в 1970 году в маленьком городке Сянсян в Китае, пишет forbes.ru.

Ее мать умерла, когда девочке исполнилось пять лет, а отец пострадал на производстве, лишился пальца и почти ослеп. Чжоу с раннего детства смотрела за свиньями и утками, которые семья выращивала на продажу и для собственного пропитания. Но смогла все таки получить образование, которое, впрочем, пришлось забросить в 16 лет, когда Чжоу переехала в Шэньчжэнь, где жил ее дядя. Девушка мечтала о карьере дизайнера, но устроиться смогла только на фабрику по производству стекол для часов, где по 16–18 часов полировала до блеска линзы, получая за это $1 в сутки. Выбор фабрики был неслучайным — здание находилось рядом с университетом, куда Чжоу могла ходить на вечерние занятия.

К 22 годам Чжоу стала настоящим спецом по полировке часового стекла, и в какой-то момент решила, что она может делать все то же самое, но работать на себя. В квартире, где она жила со своей семьей, развернулось настоящее стекольное производство. Первыми работниками были родственники. Чжоу сама настраивала станки, а также отрабатывала технологии изготовления более сложных, премиальных заказов. Время для запуска подобного бизнеса в Китае было удачным — поскольку стоимость местной рабочей силы была почти бесплатной по сравнению с развитыми экономиками, все больше и больше компаний отдавали производство на аутсорсинг китайским компаниям. Производство потихоньку разрасталось, и через 10 лет Чжоу уже сама платила зарплату тысяче рабочих. ВВП Китая за это время увеличился в 2,7 раз в реальном выражении. Впрочем, в масштабах страны компания Чжоу все равно оставалась крошечной мастерской.

Поворотный момент для Чжоу настал в 2003 году, когда производство комплектующих для часов все еще было ее основным бизнесом. В этот год к ней обратилась компания Motorola, заказавшая разработку стеклянного экрана для своей новой флагманской модели — телефона Razr V3. Индустрия телефонов как раз начинала переходить с пластика на стекло. Чжоу взяла заказ. Выполнить его было непросто — поставщик сырья потребовал 100% предоплаты. Чтобы расплатиться, Чжоу пришлось заложить собственную квартиру. Но в итоге Motorola получила необходимое ей стекло, а Чжоу, разглядев рыночную нишу, основала компанию Lens Technology. Последовали крупные контракты с Nokia и HTC.

Но звездным часом для Чжоу стала презентация Apple 9 января 2007 года, на которой глава компании Стив Джобс представил первую в истории модель iPhone — сенсорный экран для нее разрабатывала Lens Technology.

После этого компания стала настоящим лидером на рынке комплектующих для смартфонов — и производство только растет. Среди клиентов Lens Technology такие компании, как Apple, Samsung, Huawei и Tesla. Если вы хотите вложиться в акции одного из технологических гигантов, но не уверены, кто победит в битве гигантов — Apple или Samsung, просто приобретите бумаги Lens Technology, 75% выручки которой формируются благодаря заказам от двух этих компаний. Сама Lens Technology стала публичной в 2015 году, но саму Чжоу мало кто знал до IPO. Размещение прошло удачно: компания продала 10% увеличенного акционерного капитала за $230 млн. Всего за пару недель торгов акции феноменально выросли — на 208%.

Сегодня капитализация Lens Technology составляет около 34 млрд юаней — почти $5 млрд. Состояние Чжоу с начала года сократилось почти на $4 миллиарда из-за падения фондовых рынков развивающихся стран и котировок технологических компаний (за что можно поблагодарить Дональда Трампа). Тем не менее, мобильные телефоны и компания Apple никуда не уходят — все больше людей начинают пользоваться смартфонами и нередко разбивают экраны. А это значит, что у Чжоу есть все шансы вернуть себе статус самой богатой селф-мейд женщины Китая.

Чжоу понимает, что успех Lens Technology — это во многом производная от успеха ее основных клиентов. Поэтому она объявила о планах диверсифицировать бизнес компании — заняться производством изделий премиального класса из стекла, сапфира и керамики.

Чжоу не пошла по стопам своего всемирно известного земляка Джека Ма и предпочитает приватность. В публичном доступе редко можно найти интервью с ней, сколь бы то ни было подробная информация о ее личных инвестициях отсутствует. Но судя по тому, что Цюньфэй до сих пор сама садится за станок и периодически ночует в офисе Lens Technology, из которого открывается вид на производственный цех, едва ли ее интересует что-то, кроме любимого дела. Хотя, по слухам, Чжоу вместе с мужем владеет особняком в Австралии стоимостью $10,8 млн. Впрочем, официального подтверждения этой информации супруги никогда не давали.