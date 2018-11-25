Расследование о Боширове и Петрове удостоено премии «Открытой России» 25.11.2018, 15:20

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Лауреатами стали четверо журналистов.

В Праге в воскресенье, 25 ноября, завершается трехдневная конференция "Россия вместо Путина", на которой общественная организация "Открытая Россия" вручила премию "Профессия - журналист". Лауреатами стали сотрудник издания The Insider Роман Доброхотов, журналист "Медузы" Шура Буртин, Олеся Герасименко из Русской службы Би-би-си и автор портала 7x7 Анна Яровая, сообщает dw.com.

За что вручались награды

Доброхотов получил премию в номинации "Расследование" - за публикацию "Солберецкие" о том, как удалось подтвердить причастность к российским спецслужбам Александра Петрова и Руслана Боширова, предполагаемых отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Премии в номинации "Репортаж" удостоен материал Шуры Буртина "Главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева судят за наркотики".

Олеся Герасименко награждена в номинации "Интервью + портрет" за публикацию "Я идеальный человек-Россия": рэпер Фейс от "Бургера" до Мандельштама".

Приз в номинации "Региональные медиа" получила Анна Яровая, автор расследования "Переписать Сандармох" о том, кто и зачем пытается изменить историю расстрелов и захоронений в Карелии.

Премией также отмечен фильм "Все сложно" портала "Такие дела" о жизни ВИЧ-инфицированной девушки.

"Российская журналистика жива - вопреки всему"

Лауреатом специального приза стал портал "Медиазона" - "за всестороннее освещение темы пыток и публикации, приведшие к уголовному расследованию преступлений в российской пенитенциарной системе".

Дополнительный приз вручен Катерине Гордеевой и Роману Суперу за документальный фильм о худруке "Гоголь-центра" Кирилле Серебренникове "Театральное дело": как Серебренников потратил 218 миллионов".

"Открытая Россия", созданная по инициативе оппозиционера Михаила Ходорковского, награждает журналистской премией тех сотрудников СМИ,

кто "невзирая на административные или финансовые препятствия, порой рискуя собственным благополучием и безопасностью <…>, продолжают выполнять свою работу".

"В России говорят об уничтожении журналистики: зачищены федеральные телеканалы, государственная цензура распространяется на любые СМИ, практически все независимые журналисты уволены, лучшие из лучших вынуждены отказываться от профессии. Но российская журналистика жива - вопреки всему", - говорится на сайте.