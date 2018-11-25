«Работников завода «Белгипс» посадили на голодный паек» 25.11.2018, 15:25

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Профсоюз РЭП пришел на помощь рабочим.

У грузчика “Белгипса” Юрия Прончака премия – больше, чем 50% оклада; работал он так же, как и всегда, но предприятие не выполнило показатели и произвольно лишило его доплаты, пишет praca-by.info.

В профсоюз РЭП вступил Юрий Прончак – грузчик ОАО “Белгипс”. Наниматель несправедливо, по его мнению, лишил грузчика премии за октябрь – а ведь премия составляет более 50% от его оклада, и на руки он получил 358 рублей. Премии, по словам работника, лишены и инженерно-технические работники, но их премия – это всего лишь 20% от оклада: за вычетом премии, ИТР получат примерно по 700 рублей. “Меня посадили на голодный паек” – негодует рабочий, в семье у которого двое несовершеннолетних детей.

Юрий Прончак объяснил, что с сентября по октябрь поставки сырья из Украины на “Белгипс” шли с задержками, из-за чего предприятие не выполнило экономические показатели и решило не начислять работникам премии. Однако, как утверждает сам Юрий, на его работе задержки поставок не отразились: грузчик работал все время.

А если он работал не хуже, чем обычно, на каком основании его лишили более половины ежемесячного дохода?

На этом основании Юрий Прончак инициировал на работе собрание комиссии по трудовым спорам, где пожаловался на лишение премии и задержку зарплаты. Однако комиссия отказалась выплачивать премию. Когда Юрий Прончак заявил, что это – основание для увольнения по 41 статье Трудового кодекса (за нарушения нанимателя с выплатой компенсации), его отправили в Департамент госинспекции труда.

– На комиссии, как черт из табакерки, появилось Положение №12 «О премировании непроизводственного участка», в том числе и грузчиков. В Положении есть пункт о том, что директор по своему усмотрению может уменьшить премию либо вообще лишить ее. Но ссылки на это положение нет в приказе о лишении премии! Нет Положения № 12 и в контракте как допсоглашения. Мне сказали: премию все равно не получишь, а если хочешь увольняться за несвоевременную выплату зарплаты – обращайся в Департамент госинспекции труда. Только через суд меня могут уволить по статье 41 – комиссия отказалась это сделать, - рассказал Юрий Прончак.

После этого грузчик обратился за юридической помощью в профсоюз РЭП. Его делом занимается представитель профсоюза РЭП в Минске и области Игорь Комлик:

– Ни один из документов: ни положение о премировании, ни коллективный договор, ни трудовой договор – не предусматривают невыплату премии. Оговорен ряд случаев, на основании чего могут забрать часть премии: полностью наниматель может ее лишить только за считаные нарушения: например, нарушение трудовой дисциплины. Тем более, что в ОАО “Белгипс” премия является частью оплаты труда. У Юрия Прончака, например, она составляет более 50% оклада, - объяснил представитель профсоюза РЭП.

Наниматель, как рассказал работник, не считает себя виноватым, равно как молчит о том, намерен ли выплатить премию в будущем, когда дела на предприятии придут в норму.

– Все действия нанимателя являются незаконными, мы будем оспаривать их в судебном порядке, – сказал Игорь Комлик.

– Мне совсем не понятны действия руководства предприятия: если ситуация действительно сложная, что вполне допускаю, то логично было издать приказ и объяснить людям тяжелое финансовое положение предприятия и перенести выплату премии на более поздний срок. А “что хочу, то ворочу” – так не получится: “Белгипс” – не первое и не последнее предприятие, которое мы заставим исполнять трудовое законодательство Республики Беларусь, – прокомментировал лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.