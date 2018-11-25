Алексей Шпилевский возглавил «Кайрат» 25.11.2018, 15:39

Алексей Шпилевский

Белорусский тренер уже выступил с приветственной речью перед футбольной командой Казахстана.

Белорусский тренер Алексей Шпилевский стал главным тренером "Кайрата", пишет «Прессбол».

На спортивной базе "Кайрата" прошла встреча руководства, тренерского штаба и игроков. Сегодня в пресс-зале тренировочной базы клуба прошло представление нового тренерского штаба основной команды. Председатель наблюдательного совета Кайрат Боранбаев презентовал команде обновленный тренерский штаб, представленный из старшего тренера Алексея Шпилевского и его ассистентов — Христоса Пападопоулоса и Томми Янигена. Алексей Шпилевский выступил с приветственной речью перед командой и поздравил ее с победой в финале Кубка Казахстана.

ФОто: ФК "Кайрат"

Алексей Шпилевский — белорусский специалист, ранее выступавший в составе немецкого "Штутгарта" и в составе различных сборных Беларуси. В 2011 году в Германии получил тренерскую категорию и в составе Академии "Штутгарт" начал свою тренерскую карьеру. С 2013 по 2018 годы являлся тренером в Академии "РБ Лейпциг". Последним клубом Шпилевского был белорусское "Динамо" из города Брест".