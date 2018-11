Названы лучшие фильмы 2018 года 25.11.2018, 15:53

Фильмы, которые производят неизгладимое впечатление.

Год еще не закончился, но ничего страшного. Если до конца года выйдет еще что-то достойное, я дополню этот список, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

Вот 10 фильмов этого года, которые произвели на меня наибольшее впечатление.

Если вы не смотрели их, поспешите, иначе ваш киношный год пройдет впустую.

Тебя никогда здесь не было

You Were Never Really Here

Режиссер — Линн Рамси

Мощный фильм о ветеране войны, который пытается спасти дочь сенатора от детской проституции, начинается как триллер, но постепенно превращается в психологическую драму. А точнее даже – брутальную поэму, которую в истории кино мне даже не с чем сравнить.

Хоакин Феникс создает настолько впечатляющий образ, что этот фильм вполне претендует на звание лучшего в его карьере. И грядущий фильм о Джокере с Фениксом в главной роли сразу становится намного более долгожданным.

На Каннском фестивале в этом году фильм получил призы за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.

Не пропустите этот фильм, это незабываемый киношный опыт.

Аннигиляция

Annihilation

Режиссер — Алекс Гарланд

Это один из лучших фантастических фильмов не только этого года, но и десятилетия. Фильм, рассказывающий о таинственной зоне, в которой происходит нечто за пределами понимания человека, безусловно, наследует многие классические фильмы, вплоть до Сталкера Андрея Тарковского. Но Аннигиляция также содержит множество оригинальных идей, а гипнотическая концовка фильма не отпускает еще долго после просмотра.

Тихое место

A Quiet Place

Режиссер — Джон Красински

Я уже как-то писал об этом фильме. История о семье, которая должна сохранять тишину, поскольку за ними охотится некий монстр, реагирующий на звуки — действительно откровение в жанре «ужастиков». Просто удивительно, как удачно выстрелил в качестве режиссера не очень-то известный актер Джон Красински.

Здесь и необычная идея, и отличная постановка, и прекрасные актерские работы самого Красински и его жены Эмили Блант.

Дневник пастыря

First Reformed

Режиссер — Пол Шредер

Формально это фильм 2017 года, однако в кинопрокат н вышел только в этом году.

Пол Шредер — легенда. Он написал сценарии к некоторым фильмам Мартина Скорсезе (Таксист, Бешеный бык, Последнее искушение Христа), снял знаменитый фильм Американский жиголо с Ричардом Гиром.

Дневник пастыря — это пронзительная история о священнике, который тяжело переживает гибель своего сына на войне, и оказывается в непростой ситуации, когда к нему приходит прихожанка со своей проблемой. Она беременна, но ее муж хочет, чтобы она сделала аборт, поскольку считает, что в нашем ужасном мире нельзя рожать детей и обрекать их на печальную участь.

Это действительно хороший фильм, затрагивающий очень непростые вопросы — об утраченной вере, например. И его украшением является великолепная роль Итана Хоука.

Миссия невыполнима: Фоллаут

Mission Impossible Fallout

Режиссер — Кристофер Маккуори

Да, эстеты, конечно, будут плеваться. Словосочетания «Том Круз» и «хорошее кино» просто не могут стоять в одном предложении. Но я не могу не включить последнюю Миссию в этот список, потому что Круз окончательно превратился в этакого технологического Джеки Чана, который сам лично исполняет безумные трюки и возводит экшн в статус искусства.

Фильм не лучше прежних частей франшизы с точки зрения сюжета, сценария и персонажей. Но с точки зрения зрелищности ему просто нет равных.

Придержи тьму

Hold the Dark

Режиссер — Джереми Солнье

Триллер о том, как в маленьком городке на Аляске мать исчезнувшего мальчика нанимает специалиста по волкам для его поисков. Она убеждена, что ее сына похитили волки, но зло оказывается совершенно не в той стороне.

Очень атмосферный и эмоциональный фильм. В нем нет никаких откровений, но это тот случай, когда все сделано настолько добротно и с душой, что фильм надолго останется в памяти.

Призрачная нить

Phantom Thread

Режиссер — Пол Томас Андерсон

Каждый фильм этого режиссера становится событием. И каждый фильм с Дэниэлом Дэй-Льюисом становится событием. А уже если они объединяют свои усилия, то можно заранее предполагать, что будет что-то сильное, как было с легендарным фильмом Нефть (2007).

Призрачная нить рассказывает историю лондонского кутюрье 1950-х, чья жизнь в корне меняется после того, как в ней появляется новая молодая муза. Это мощное и многогранное творение, которое через какое-то время после первого просмотра хочется пересмотреть еще раз, поскольку возникает чувство, что ты не уловил все тонкости. А их там очень много.

Приключения Паддингтона 2

Paddington 2

Режиссер — Пол Кинг

Мне очень понравился первый фильм про прикольного мишку, который приезжает в Лондон из бог весь какой тропической глуши и постепенно превращается в заправского лондонца.

Второй фильм в чем-то еще забавнее первого. Тут и шутки про тюрьму, и изумительный Хью Грант. Это очень доброе и душевное кино. Побольше бы таких фильмов снимали.

Жена

The Wife

Режиссер — Бьерн Рунге

Необычная история о нью-йоркском писателе, который наконец получает Нобелевскую премию. И его жена, 40 лет жертвовавшая собой ради его успеха, решает, что пора перестать скрывать свою тайну.

Фильм поставлен очень сильно, а актерские работы выше всяких похвал. И Гленн Клоуз и Джонатан Прайс попросту бескомпромиссны. Старая школа. Это вам не Ченнинг Татум и Дженнифер Лоуренс.

Человек на Луне

First Man

Режиссер — Дэмиен Шазелл

История о Ниле Армстронге, первом астронавте, ступившем на Луну. Тот случай, когда личная драма важнее, чем значимость исторических событий. А точнее, они лишь оттеняют ее.

Шазелл доказывает, что он — талантливый режиссер, который умеет создавать напряжение в кадре и работать с актерами. И Райан Гослинг берет очередную актерскую высоту для себя. Мне он никогда не казался особо сильным актером. Но тут он хорош.