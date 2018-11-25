Профсоюз РЭП встал на защиту украинца, которого высылают из Беларуси 25.11.2018, 16:16

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Сергей Проценко

Фото: Леонид Судаленко

Сергей Проценко с тремя детьми живет в Буда-Кошелево.

В гомельское представительство ПЦ «Весна» и профсоюза РЭП за юридической помощью обратился житель райцентра Буда-Кошелево Сергей Проценко. Имеющего вид на жительство в Беларуси гражданина Украины высылают из страны на три года в интересах общественного порядка, пишет гомельская «Весна».

На приеме у правозащитника Леонида Судаленко 40-летний мужчина рассказал, что в 2014 году он получил вид на жительство в Беларуси. Он многодетный отец, трое детей и супруга являются белорусскими гражданами. Имеет кредитные обязательства перед банком, работает грузчиком цеха обвалки на местном предприятии «Мясокомбинат Кошелево», по месту работы характеризуется как добросовестный сотрудник.

17 октября начальник ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталий Подзерун уведомил мужчину «о высылке путем добровольного выезда из Республики Беларусь в интересах общественного порядка». Жалоба в управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома результата не принесла – 1 ноября начальник областной милиции Александр Васильев оставил жалобу о высылке без удовлетворения.

21 ноября судья суда Буда-Кошелевского района Светлана Лупиченко отклонила жалобу «высылаемого», так как, по-мнению служителя Фемиды Проценко в сентябре был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.3. КоАП (появление в общественном месте в пьяном виде), что относится к категории правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности. Суд также установил, что ранее уже рассматривался вопрос о его высылке, однако тогда, в 2016 году были учтены его семейное положение, наличие постоянного места работы и кредитных обязательств.

Со слов самого Проценко милиционеры остановили его на улице и не проводя освидетельства обвинили в появлении в общественном месте в пьяном виде. Постановление о штрафе мужчина не обжаловал, так как в тот день действительно после работы употреблял с друзьями спиртное.

После консультаций с представителем ПЦ «Весна» принято решение подать апелляционную жалобу в Гомельский областной суд. В суд первой инстанции направлено заявление на изготовление мотивировочной части решения суда. По словам правозащитника Л. Судаленко, для спасения ситуации, чтобы отец мог остаться в семье ему пришлось задействовать все возможные механизмы защиты высылаемого.

«Сергей вступил в наш независимый профсоюз РЭП, что даст мне право представлять его интересы при рассмотрении апелляции в судебной коллегии по гражданским делам областного суда. Будем просить передать нам мужчину на поруки, ведь если кто и выиграет от его высылки, то точно не его семья и малолетние дети, и даже не белорусский банк, где он имеет кредитные обязательства», - заявил Судаленко.

Согласно постановления о высылке С. Проценко должен был покинуть страну в добровольном порядке до 31 октября.

В связи с подачей жалобы сейчас его судьба решится в апелляции по вступлении в законную силу решения суда первой инстанции.