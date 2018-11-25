100-летние поляки получат дополнительную пенсию в 860 евро 25.11.2018, 16:24

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ФОто: MSN.com

Дополнительная пенсия будет выплачиваться автоматически.

Каждый поляк, которому исполнилось сто лет, будет получать ежемесячную почетную пенсию в размере 3 700 злотых (860 евро) — до конца жизни. Таких людей почти 2000 по всей стране, передает «Радио Польша».

Анна Илюкевич, пресс-секретарь отделения Управления социального страхования (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) в Ольштыне, уточнила, кто может рассчитывать на пенсию: «Лицам, получающим пенсию по старости или инвалидности, дополнительная пенсия будет выплачиваться автоматически — без необходимости подачи специального заявления».

Тем же, кто никогда не работал и не находится в базе Управления социального страхования, нужно будет предоставить документы, подтверждающие дату рождения.