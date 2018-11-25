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Какой будет погода в начале недели

  • 25.11.2018, 16:53

В понедельник ожидается кратковременный снег.

26 ноября ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, сообщает Гидромет.

Ночью и утром на большей части территории, днем по крайнему юго-востоку страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорогах гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С по северу при прояснениях до -9°С, максимальная днем -5..+1°С.


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