Какой будет погода в начале недели 25.11.2018, 16:53

В понедельник ожидается кратковременный снег.

26 ноября ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, сообщает Гидромет.

Ночью и утром на большей части территории, днем по крайнему юго-востоку страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорогах гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С по северу при прояснениях до -9°С, максимальная днем -5..+1°С.