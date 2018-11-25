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Тревожные звонки всем

  • Евгений Ихлов, kasparov.ru
  • 25.11.2018, 17:00
  • 2,278
Евгений Ихлов
Фото: Kasparov.ru

О кремлевертолетах и новых подробностях в «деле Скрипалей».

1. Лет десять назад сообщения о вылетах боевых вертолетов с десантом из Кремля (как в романах Клэнси или Форсайта) вызвали бы толки о тренировке к подготовке к ударам по протестующим или о попытке дворцового переворота. И только сейчас - якобы на пике политического безнадежья - дали толчок к рассуждениям о подготовке к бегству на случай чего (можно подумать, что в случае широких демонстраций в столице глава государства поедет заседать в Кремль, а не будет в ситуационной комнате ФСБ или Совбеза).

2. Как выяснилось, доза "новичка", данная Мишкину и Чепиге для операции, была достаточной, чтобы погубить тысячи. Это говорит о клиническом идиотизме и эпическом непрофессионализме готовивших их "на дело".

Достаточно подумать о реакции Запада в том случае, если бы число погибших англичан хотя бы достигло нескольких десятков.

А ведь достаточно было бы Чепиге попасть под машину, или снятая нашей "парой гнедых" леди украла бы парфюм - да похвасталась трофеем товаркам... Или уронила бы его в лондонском метро или двухэтажном автобусе...

Собственно, на месте демократическо-правозащитной общественности я бы требовал публичного расследования подготовки массового убийства в иностранном государстве (покушение на преступление против человечности).

Евгений Ихлов, kasparov.ru


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