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Полина Республика прошла в следующий этап мегапопулярного украинского шоу «Х-фактор»

  • 25.11.2018, 17:28
Полина Республика

Белорусская певица продолжает покорять известный проект.

На проекте певица выступает под псевдонимом PALINA, таким написанием подчеркивая свое белорусское происхождение (укр имя пишется через «о»). По-белорусски, тщательно «акая», произносит ее имя и тренер Олег Винник, пишет nn.by.

В новом, немного непривычном образе, с песней Христины Соловей «Трымай», Полина по результатам зрительского голосования осталась в проекте. Двое из тринадцати участников вчера выбыли.


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