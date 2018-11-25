Путин ходит по старым советским граблям Игорь Эйдман, inforesist.org

25.11.2018, 17:35

Владимир Путин

Фантазии Кремля столкнутся с реальностью.

Госдума РФ одобрила проект постановления о пересмотре оценки войны в Афганистане. Теперь на некоторое время афганскую авантюру, агрессию, трагедию переименуют в светлый праздник афганской победы. Победили всех врагов и с почетом… драпанули, то есть вернулись домой.

Это ожидаемое, можно сказать, неизбежное решение. Сейчас Россия наступила на старые афганские грабли в Украине, Сирии, ЦАР, Ливии и далее везде. Не удивительно, что в этой ситуации Государственная Дума распорядилась считать старые грабли — пьедесталом почета.

Страна опять подходит к граблям, закрывает глаза и уговаривает себя: «Сейчас взойду на пьедестал и мне повесят медальку на грудь». Потом, правда, фантазия столкнется с грубой реальностью и вместо медальки россияне получат граблями по носу.

Историю переписывают идиоты и подлецы, чтобы без оглядки на горький исторический опыт повторять свои безумства и преступления.

Вся политика Путина последних лет — это хождение по старым советским граблям, от столкновения с которыми развалился СССР.

Грабли изматывающих локальных военных конфликтов. Грабли гонки вооружений со странами с несопоставимо более развитой экономикой. Грабли западных санкций. Грабли дорогостоящих помпезных строительных и спортивных проектов при кризисной экономике. Грабли поддержки паразитических режимов в развивающихся странах. Грабли решения амбициозных геополитических задач за счет благосостояния населения. Грабли самообмана благостной телевизионной картинкой, скрывающей углубляющейся кризис. Грабли гордыни и самовосхваления в ситуации приближающейся катастрофы.

Игорь Эйдман, inforesist.org