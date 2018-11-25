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На границе стоит больше тысячи грузовиков

  • 25.11.2018, 17:48

Фуры ожидают выезда из Беларуси на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

Более 1,2 тыс. большегрузных автомобилей ожидают выезда на границе с Литвой, Латвией и Польшей, сообщает БелТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.

По состоянию на 16.00, в пункте пропуска "Котловка" в очереди более 100 машин, в "Каменном Логе" - более 270, в "Беняконях" - более 150, в "Привалке" - более 210, в "Урбанах" - более 150, "Григоровщине" - более 150 авто.

В сторону Польши в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" стоят по 90 машин, в "Козловичах" - больше 60. На въезд наиболее значительное количество транспорта отмечается в пунктах пропуска "Берестовица" и "Бенякони" (более 100 большегрузов).

Что касается легковых автомобилей, то ожидают выезда в "Брузгах" более 90 авто, более 50 - в "Беняконях", более 30 - в "Котловке" и "Берестовице", более 20 - в "Лоше" и "Урбанах".

В Госпогранкомитете просят учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок. Сведения же об очередях перед пунктами пропуска можно получить на информационном портале Государственного пограничного комитета.


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