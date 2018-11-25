Евродепутат Ребекка Хармс: Эскалация в Азовском море - это серьезно 2 25.11.2018, 17:58

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Ребекка Хармс

В Европарламенте внимательно следят за столкновением между украинским и российским кораблями.

Российский пограничный корабль сегодня протаранил в Азовском море буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Немецкий политик и член Европейского парламента Ребекка Хармс прокомментировала ситуацию в Азовском море.

«Эскалации в Азовском море – это серьезно и требует больше вашего внимания», – обратилась она к аудитории микроблога Twitter, распространив новость о столкновении между украинским и российским кораблями утром 25 ноября.