На Витебщине почтили памяти Владимира Короткевича под бело-красно-белыми флагами 25.11.2018, 18:06

Фото: svaboda.org

В родном городе знаменитого писателя появилась первая табличка на белорусском языке на улице в его честь.

На Витебщине почтили память Владимира Короткевича. Завтра ему - 88. Накануне годовщины жители Витебска и Орши возложили цветы к памятникам знаменитому писателю-земляку и устроили общественные чтении его стихов, передает «Радыё Свабода». В Орше, на малой родине Владимира Короткевича, появилась и первая беларусскоязычная табличка на улице, которая носит его имя.

Стихи у памятника Короткевичу в Витебске

Фото: svaboda.org

Витебляне собрались возле памятника Владимиру Короткевичу на призыв Татьяны Северинец. Координатор оргкомитета Белорусской христианской демократии обратилась к землякам через «Фейсбук», предложив отметить вместе 88-ю годовщину известного писателя возложением цветов.

Фото: svaboda.org

Возле памятника прозвучали воспоминания о Короткевиче и его стихи. Распечатанные специально к сегодняшнему мероприятию поэтические строки было решено оставить здесь же, у памятника - чтобы их смогли почитать и те, кто специально или случайно придет сюда в эти дни.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Оршанцы также принесли цветы Короткевичу

Возле памятника писателю в Орше также состоялoсь торжественное мероприятие - традиционное и ежегодное, так как здесь, на его малой родине, годовщина Владимира Короткевича давно превратились в неформальный городской праздник.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Возле памятника также прозвучали стихи, а цветы горожане принесли и к памятнику, который стоит в городском парке.

Фото: svaboda.org

Первая беларусскоязычная табличка с названием улицы

Во времена юности писателя улица имела другое название: она называлась улицей Космонавтов. Несмотря на переименование, табличка с таким названием до сих пор висела на доме № 19, в котором сейчас живет писательница Полина Степаненко. Но с сегодняшнего дня здесь появилась другая табличка, а старую отдали в оршанский музей Владимира Короткевича, говорит хозяйка:

Фото: svaboda.org

«В городе вывески сплошь русскоязычные. И оршанская структура Общества белорусского языка выступила с инициативой, чтобы жители частных домов вывешивали на них вывески по-белорусски, у кого есть такая возможность. Я родилась в Орше, на земле Владимира Короткевича, и решила первой поддержать это предложение накануне его годовщины».