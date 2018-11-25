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Средняя зарплата в секторе предприятий в Польше - $1300

  • 25.11.2018, 18:17

Только в октябре средняя зарплата в секторе предприятий увеличилась на 7,6%.

В Польше увеличилась средняя зарплата в секторе предприятий. В октябре она увеличилась на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Радио Польша».

В настоящее средняя зарплата в секторе предприятий составляет чуть больше 4921 злотых (около 1300 долларов) без вычета налогов.

В свою очередь, занятость в секторе предприятий в октябре увеличилась на 3,2%. Данные за предыдущий месяц были предоставлены Главным статистическим управлением.


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