Средняя зарплата в секторе предприятий в Польше - $1300 25.11.2018, 18:17

Только в октябре средняя зарплата в секторе предприятий увеличилась на 7,6%.

В Польше увеличилась средняя зарплата в секторе предприятий. В октябре она увеличилась на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Радио Польша».

В настоящее средняя зарплата в секторе предприятий составляет чуть больше 4921 злотых (около 1300 долларов) без вычета налогов.

В свою очередь, занятость в секторе предприятий в октябре увеличилась на 3,2%. Данные за предыдущий месяц были предоставлены Главным статистическим управлением.