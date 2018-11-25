Эксперты: Два яблока в день могут продлить жизнь 25.11.2018, 18:26

Ученые провели интересных эксперимент.

По данным исследования, проведенного специалистами Американского химического общества, употребление всего двух яблок в день может продлить жизнь. В частности, специалисты подсчитали, что такая привычка способна понизить риск преждевременной смерти на 35%, сообщает healthinfo.ua.

К выводу о том, что яблоки способствуют более долгой жизни, ученые пришли после эксперимента с мышами, которым существование на яблочной подкормке помогло продлить жизнь на 10%. Животные получали добавку, эквивалентную двум яблокам в день в человеческом рационе. Для них употребление яблок снизило риск ранней смерти на 35%.

По словам ученых, в яблоках содержатся флавоноиды, которые могут расслаблять кровеносные сосуды, что защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, регулярное потребление яблок стимулирует производство нейротрансмиттера ацетилхолина в головном мозге, а с данным обстоятельством связаны процессы улучшения когнитивных функций, в частности, памяти. Употребление двух яблок в день, таким образом, позволяет замедлять возрастное снижение умственных способностей человека.

Обеспечивая комплексную защиту от болезней сердца и сосудов, а также от нейродегенеративных патологий, яблоки могут продлевать людям жизнь, резюмировали в итоге специалисты.