Письма счастья 4 25.11.2018, 18:36

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Белорусам надоест, что власти вмешиваются в их частную жизнь.

Помните, когда-то мы получали письма от ровесниц, которые нужно было переписать раз 20 и отправить знакомым. А в другом случае, пугал неизвестный автор в письме, не будет тебе счастья. В детстве, помню, я искренне пыталась переписать подобное письмо: все-таки хотелось быть счастливой. Однако на письме пятом рука устала и я подумала: "Да ну, это письмо. Не будет счастья так не будет. Надоело". И пошла заниматься более интересными вещами, а письмо выбросила.

Угрозы, написанные в письме, не сбылись, хотя я ждала их несколько месяцев. После этого я поняла, что письмам счастья верить не надо. И смело выбрасывала другие подобные сообщения. Белорусские власти стали рассылать также письма счастья. Свои сообщения, правда, они не просят переписать 20 раз. Однако запугивают, что, если не будет подтверждена занятость, то платить за горячую воду придется по полной. Письма счастья от властей получили жители Бобруйска.

В таких сообщениях указывается, что идет формирование списков тех, кто работает, а кто нет. И адресату сообщается, что комиссия не имеет свидетельств про его занятость в экономике.

После этих слов члены комиссии, по-видимому, ожидали, что человек испугается и сразу же подтвердить свою занятость. И не один раз, а двадцать, как в случае с теми письмами счастья, что мы получали в детстве. Ну так, на всякий случай, чтобы счастье было. Правда, гражданам может и надоесть, что в их жизнь так вмешиваются.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»