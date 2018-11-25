Россияне вынесли из банков еще $500 миллионов 1 25.11.2018, 18:39

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C начала года отток валютных вкладов достиг $6,8 миллиардов.

Россияне продолжают забирать валюту из банков, несмотря на массовое повышение ставок по долларовым вкладам и заявления чиновников о «стабильности банковской системы», пишет finanz.ru.

В октябре отток валютных депозитов продолжился третий месяц подряд, сообщил ЦБ.

За месяц физлица забрали со счетов 0,5 млрд долларов вдобавок к 0,6 млрд долларов в сентябре и 1,1 млрд - в августе.

С сумме вторая волна оттока унесла со счетов 2,2 млрд долларов, а вместе с первой, состоявшейся в апреле-мае, банковская система потеряла 6,8 млрд долларов денег физлиц.

Общий объем валютных вкладов, которые граждане доверили банкам, опустился до минимума с апреля 2015 года - 86 млрд долларов.

Корпорации в октябре пополнили валютные счета на 0,5 млрд долларов, что, впрочем, компенсировало лишь 7% оттока за предыдущие 9 месяцев.

С начала года юрлица вывели из банков 6,9 млрд долларов, а общий объем корпоративных валютных депозитов упал до 113,7 млрд долларов - минимума с 2013 года.

Главной жертвой принудительной дедолларизации стал Сбербанк, с лета потерявший 2,1 млрд долларов со счетов физлиц.

С августа банк дважды повышал ставки долларовых депозитов, взинтив их практически вдвое (до 3,5%). Но привлечь валюту в существенном объеме не удалось: физлица за месяц принесли в банк всего 18,3 млн долларов, компенсировав 0,8% от денег, вынесенных за предыдущие два месяца.

По данным ЦБ, валюта уходит в наличные. "То, что мы наблюдали, - это снятие валютных вкладов и по сути дела заполнение ячеек", - рассказывал в октябре зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Причина оттока понятна - новая волна санкций, пишет начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий: 8 августа американский конгресс анонсировал новые санкции США против РФ, первая часть которых вступила в силу 22 августа, а вторая часть вступит в силу 28 ноября.

Также свою роль могла сыграть информационная кампания, начавшаяся в августе, - бурное обсуждение перспектив дедолларизации и возможности замораживания или конвертации валютных вкладов, добавляет он.

"Валютные вкладчики в среднем более богатые и финансово грамотные, «не ведущиеся» на разницу в процентных ставках, с большим объемом вкладов и, соответственно, менее защищенные АСВ. Они более чутко реагируют на конъюнктуру и располагают большими возможностями по выводу активов за рубеж", - резюмирует эксперт.