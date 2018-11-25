Минское «Динамо» проиграло 5 матчей из 7 под руководством Андрея Сидоренко 7 25.11.2018, 19:09

Разница шайб в последних играх — 3:15.

Столичное "Динамо" под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко, сменившего на посту Горди Дуайера, уступило в пяти из семи матчей регулярного чемпионата КХЛ, сообщает «Прессбол».

Последние три выездные поединка были безвольно проиграны с разницей заброшенных и пропущенных шайб 3:15. Минчане после победы над "Амуром" (4:3 Б) уступили "Куньлуню" (1:4), "Адмиралу" (1:5) и "Салавату Юлаеву" (1:6).

Из 32 матчей "регулярки" "зубры" проиграли 24 и идут предпоследними на "Западе", опережая "Северсталь" по дополнительным показателям.